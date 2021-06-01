百年首次｜上海高校教師論文涉抄襲　遭京都大學取消博士學位

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-01 15:38

日本京都大學早前宣布取消授予一名中國籍原研究生的博士學位，原因是認定涉事論文存在多處抄襲，這也是京都大學建立百年來首次因為學術不端而取消博士學位。 上海電力大學5月28日發布通報，確認該校一名外國語學院教師被京都大學取消博士學位，學校研究決定從即日起解除其聘任。

5月28日，上海電力大學官方微博通報校方決定解聘涉事教師。（上海電力大學@微博）

京都大學在2019年5月接到論文抄襲的報案，今年5月25日宣布取消於2012年授予涉事學生——人類・環境學研究科原研究生金晶的博士學位，原因是認定金晶的論文存在多處抄襲。該校負責人還就事件召開記者會，向社會鞠躬致歉。

《紅星新聞》報道指，金晶在2012年發表博士論文《關於日語與漢語的回歸代詞》，京都大學確認了該論文沒有明確標記引用9處，借鑒他人的想法等共計11個不正當之處，故認定其為抄襲。

報道又指，上海電力大學外國語學院官網顯示，講師金晶為女性，於2013年5月進入上海電力學院工作，歷任外國語學院日語系教師。其任職期間主要從事中日語法比較研究，曾獲得學校的多個榮譽稱號，並主持校級教改項目，參與編寫教材一部。

5月28日，上海電力大學官方微博通報校方決定解聘金晶。通報內文稱，「5月25日晚，我校關注到有關日本京都大學撤銷金某博士學位的信息。經確認，金某現為我校外國語學院教師。學校對此高度重視，成立專門工作組開展調查核實。經核實，日本京都大學確已取消金某的博士學位。現經學校研究決定，從即日起解除金某的聘任」。