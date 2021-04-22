受傷截肢失去野外生存能力　青海展出全球唯一圈養荒漠貓

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-22 16:54

荒漠貓是中國特產的珍稀貓科動物，屬國家一級保護動物。由於牠們習慣晨昏夜間活動，棲息於草原、荒漠上，因此常人難以在日常生活上接觸及親眼目睹。 近日，位於青海的西寧野生動物園向公眾展出一隻荒漠貓。據介紹，該隻荒漠貓去年10月被人發現受傷，其後被省野生動物救護繁育中心救助，經治療後已傷癒，成為目前全球唯一在動物園圈養並展出的荒漠貓。

荒漠貓左前肢因粉碎性骨折，獸醫最終決定為牠截肢。（微博）

去年10月19日，有民眾發現一隻受傷的荒漠貓，警方接報後立即將牠送往青海省野生動物救護繁育中心。經獸醫檢查，牠是一隻成年雄性的荒漠貓，左前肢粉碎性骨折，體重僅為3.6公斤，而健康雄性的荒漠貓體重應為5至8公斤。

西寧野生動物園副園長齊新章介紹，荒漠貓應激反應較大，考慮到內固定或者外固定手術效果不佳，經省野生動物救護繁育中心獸醫院專業技術人員討論後，最終決定為牠的骨折部位截肢。

手術後，該隻荒漠貓在省野生動物救護繁育中心隔離康復治療，目前截肢部位傷口癒合良好，體質逐漸恢復，攻擊意識明顯，應激反應強烈。

由於該隻荒漠貓已截肢，不具備野外生存能力，無法放歸野外，且長時間在籠箱內高度應激不利於牠的康復。為了增加活動量，園方將牠轉至小型貓科館單獨隔離飼養，人為干擾較少，且環境比較黑暗安靜；晚上則將內外通道門打開，讓牠自由進出增加活動量。

考慮到長時間不照射陽光，會導致荒漠貓免疫力下降、骨質疏鬆、引發眼科疾病，園方開始嘗試每周兩天都會對外展出荒漠貓。經觀察，園方發現牠對遊客應激反應不大，不會主動逃離到遊客視覺死角，甚至會主動到靠近遊客的鋪板處曬太陽，開始適應和習慣園區的生活方式。

動物園正為荒漠貓徵名。（微博）

為了讓更多的人士關愛野生動物，西寧野生動物園周一（19日）起決定向全球為該隻荒漠貓徵名，活動將持續1個月。民眾可在西寧野生動物園微博、微信公眾號、抖音、Bilibili等平台上留言，或以電郵、郵寄等方式提供名字；園方將於下月16日從海選名字中選取5組名字，並透過網上各平台投票，並於5月21日公布最終名字。

荒漠貓又稱為漠貓、草猞猁、中國山貓，為貓科貓屬的動物，是中國的特有物種，主要分布於甘肅、陝西、青海、四川、寧夏等地。荒漠貓體形比家貓大，尾長且身上有明顯的6至8個黑白相間的環，耳端生有一撮短毛。牠們在晨昏和夜間活動，性格孤僻，主要以鼠類、鼠兔、旱獺、鳥類等為食。

去年12月，有攝影愛好者在四川阿壩縣城附近的多美林卡國家濕地公園，成功捕捉到荒漠貓的身影。（微博）

（青海新聞網／西寧野生動物園）