質疑中印衝突陣亡解放軍數量　微博「大V」南京獲刑8個月

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-01 17:01

中印兩軍部隊去年6月15日在拉達克有主權爭議的加勒萬河谷爆發流血衝突，今年2月《解放軍報》披露細節，證實當時造成共有4名解放軍死亡。事後，擁有超過250萬粉絲的微博「大V」仇子明（微博名為「辣筆小球」）因被指發布詆譭英烈的時政有害內容而被捕。案件周一（5月31日）於江蘇南京建鄴區人民法院依法公開開庭審理，仇侵害英雄烈士名譽、榮譽罪成，被判處有期徒刑8個月。

法院經審理查明，今年2月19日上午，仇子明在上述解放軍事蹟被報道後，為博取眼球以獲更多關注，在住所用微博賬戶「辣筆小球」先後於10時29分、10時46分發布2條微博，歪曲官兵的英雄事蹟，詆毀、貶損官兵的英雄精神，侵害英雄烈士名譽、榮譽。上述微博在網上迅速擴散，引發公眾強烈憤慨，造成惡劣社會影響。

仇子明歸案後如實供述罪行，且認罪認罰，當庭表示絕不再犯。法院最終根據案件事實、證據，綜合控辯雙方意見後依法當庭宣判，認定仇侵害英雄烈士名譽、榮譽罪成，判處有期徒刑8個月，並責令其自判決生效之日起10日內，透過國內主要門戶網站及全國性媒體公開賠禮道歉，消除影響。

據早前報道，仇子明是江蘇南京人，擁有法律碩士，並且曾在《經濟觀察報》擔任駐上海記者。仇當時就解放軍死亡的報道發文稱「最大的官--團長活下來了，看來這個團長個性是「飛將+脫兔+神機+血路+強運」。他又指陣亡的解放軍是因「營救」而立功，「連去救人的人都犧牲了，那肯定有沒救出來的啊，說明陣亡的不僅僅只有4人」等。言論隨即惹來官方的批評，「共青團中央」甚至留言指「只恨官微不能罵髒話」，而《經濟觀察報》事後亦發出嚴正聲明，指仇的言行與該報沒有任何關係。

加勒萬河谷衝突現場（點擊大圖瀏覽）：

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（綜合報道）