甘肅馬拉松｜國家體育總局：暫停山地越野等新興高危體育賽事

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-02 21:51

早前的甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇極端天氣，大批參賽者出現失溫、失蹤等情況，最終造成21人遇難，當中不乏國內多名頂尖跑手。 據國家體育總局網站今日（2日）消息，為切實保障人民群眾身體健康和生命安全，從即日起，暫停山地越野、戈壁穿越、翼裝飛行、超長距離跑等管理責任不清、規則不完善、安全防護標準不明確的新興高危體育賽事活動。

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國家體育總局指，將對體育賽事活動進行全面梳理，加快完善管理制度，健全標準規範，全面加強對體育賽事活動安全的管理保障。

國家體育總局又指，要圍繞組織運營、服務保障、安全管理、應急救援、疫情防控、地質條件、氣象因素等內容，對所有賽事活動開展全面風險排查，存在安全隱患的一律暫停，嚴防體育領域安全事件發生，為迎接中國共產黨建黨100周年營造良好的環境和氛圍。

發布加強路跑賽事安全管理通知

此外，國家體育總局另外一個通知表示，為進一步規範路跑賽事安全管理工作，請各地政府立即組織對所屬行政區域內的路跑（包括馬拉松、半程馬拉松、10公里、5公里等）賽事進行認真梳理排查，嚴格按照中國田徑協會的競賽組織標準及相關要求，「一對一」進行核查，落實好「安全風險防控方案、應急處理方案、疫情防控方案和賽事組織方案」。將賽事舉辦時間、項目設置、賽事規模是否符合相關要求等情況上報省級主管部門及中國田徑協會備案。

通知指，符合中國田徑協會競賽組織標準及相關要求，具備以上4個方案的路跑賽事須向賽事所屬省級主管部門進行賽事陳述匯報獲批准後，方可舉辦。不符合要求的賽事，須暫停舉辦，進行針對性整改，並將整改情況報所屬省級主管部門審核。