赴緬「打工」卻遭鋼管電棍痛毆及關水牢　廣西少女述60日非人經歷

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-04 16:04

近期有短片平台出現宣揚「緬北」（緬甸北部）的影片，令一些不明所以的民眾充滿嚮往，殊不知在地利人和下，當地猶成詐騙者的樂土。廣西18歲少女小王日前就親述她如何被緬北「高薪招工」所誘騙，結果在60日內經歷鋼管電棍毆打、關水牢、不給吃飯等恐怖遭遇，最後費盡九牛二虎之力才終於逃了出來。

去年底，小王獲友人告知，緬北有高薪工作待遇優渥，月薪十幾萬包車票、食宿，令只有初中學歷、厭倦了低薪工作的她心動，於是未有通知家人下就前去當地，妄圖早日發家致富。

小王獲告知緬北有高薪工作待遇優渥後，在未有通知家人下就前去當地。（中國長安網）

正如招聘信息那樣，小王前往緬北的車票、住宿確實有人幫她弄好，那一刻她覺得自己碰上了最好的工作，怎也料不到這只是糖衣陷阱。當她真正到達時，迎接她的卻是持槍的保安、封閉式的大鐵門以及一份專騙中國人的電信網絡詐騙工作，且手機、銀行卡、身份證皆被沒收，「不交就有人拿槍頂著你的頭，拿刀架在你脖子上」。

小王心有餘悸地憶述，在緬北2個月期間，她和其他一起「工作」的受害者毫無人身自由，永遠被關在大鐵門內，一不聽話就要挨打，其中她因為是女生，惡徒們下手較輕，可是男的就下場慘烈，會被數十個人圍毆至到失去知覺。

每天都在謀劃如何逃離的她，某日終於看準機會逃跑，可惜第一次逃跑時未能成功，被抓了回去後遭人持鋼管電棍毆打，一些男同伴更是鼻青臉腫鮮血直流。後來，他們看準機會再次跑了出來，幸好這次終於成功，小王馬上尋求幫助，平安回國，「在那裡，沒人把你當人看，還好逃出來了，那裡真的太恐怖、太可怕了」。目前，小王已被公安機關採取強制措施，案件正進一步審理中。

（中國長安網）