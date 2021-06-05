三孩政策｜網傳三胎最高可貸30萬　中銀江西分行：只是想法

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-05 21:05

為應對人口問題，內地開放「三孩政策」，引起社會熱烈討論。近日，網上開始流傳一張關於中國銀行江西省分行「生育消費貸」的宣傳海報，內部提及三胎最高可貸30萬元（人民幣．下同）。對此分行方面周五（4日）回應指這「只是個想法」。

「三孩政策」於5月31日發布，繼「彩禮貸」、「墓地貸」、「二胎貸」等五花八門的貸款後，再有「三胎貸」面世。周四（3日）前後，網上流傳中國銀行江西分行推出上述面向三胎家庭的生育消費貸，據相關宣傳資料顯示，一胎家庭最高可申請10萬元，二胎家庭最高可申請20萬元，三胎家庭最高可申請30萬元貸款，具體以實際審批金額為主；產品最高期限3年；1年期年化利率4.85%、1至3年期年化利率5.4%。

相關宣傳資料顯示，三胎家庭最高可申請30萬元貸款。（微博）

對此，中國銀行江西省分行一下屬二級分行的工作人員周五向澎湃新聞表示，確實有相關概念，但現仍未收到具體的政策，「昨天剛出的，只是提出了這個想法，具體實施流程及所需材料還沒有出來」。他又稱，上述海報是內部宣貫的，只是告訴員工將會推出這樣一個產品，但並不是最終的版本。

同日，中國銀行江西省分行辦公室負責人介紹稱，目前生育消費貸還不是面向公共推出的產品，亦沒有營業網點宣傳，所謂的網上海報也不是網點推出的紙質版本。他強調，任何產品均有嚴格的審批流程，該產品猶如「胚胎」階段，並不能在市面上見到，現無法就海報製作等問題提供其他資訊。