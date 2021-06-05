內地緊急批3歲童以上接種　科興覆01：完成三期研究才向港府申請

科興董事長尹衛東接受內媒訪問時表示，國家已經批准科興新冠疫苗緊急使用的年齡範圍擴大到3歲以上，但疫苗在甚麼時候會於更低的年齡組使用，將由國家衛健委組織有關專家有秩序推動。

目前科興已就兒童及青少年接種進行第一期和第二期臨床研究，不過尚未準備在本港供兒童接種。科興回覆《香港01》表示，港府要求藥廠完成三期研究後，才能提交降低接種年齡的申請。