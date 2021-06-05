內地緊急批3歲童以上接種　科興覆01：完成三期研究才向港府申請

撰文：李恩慈
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科興董事長尹衛東接受內媒訪問時表示，國家已經批准科興新冠疫苗緊急使用的年齡範圍擴大到3歲以上，但疫苗在甚麼時候會於更低的年齡組使用，將由國家衛健委組織有關專家有秩序推動。
目前科興已就兒童及青少年接種進行第一期和第二期臨床研究，不過尚未準備在本港供兒童接種。科興回覆《香港01》表示，港府要求藥廠完成三期研究後，才能提交降低接種年齡的申請。
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疫苗顧問專家委員會成員許樹昌透露，科興尚未向本港提交降低接種年齡的申請。科興回覆《香港01》表示，香港要求完成三期研究後才能提交申請。
科興又稱，科興疫苗在兒童及青少年的第一期和第二期臨床研究於今年3月進行，550名3至17歲的參加者，相隔28天接種兩劑疫苗，低劑量組、中劑量組和安慰劑組與疫苗有關的不良反應發生率無統計學差異。不良反應以接種部位疼痛為主，沒有發生與疫苗有關的嚴重不良事件。二期臨床研究中受試者兩劑接種後28天，低劑量和中劑量組中和抗體陽轉率分別為96.77%和100%，中和抗體水平顯著高於成人和老人。而對於3至11歲兒童，低劑量疫苗即可以引發良好的免疫反應。
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