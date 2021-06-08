不滿被合併為職業大學　江浙多間獨立學院學生示威抗議

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-08 13:19

內地多省的多間大學旗下的獨立學院被當局要求與職業學校合併成「職業技術大學」，由於「職業本科」檔次比原來的「普通本科」低，引起獨立學院的學生及家長反對。網上流傳江蘇、浙江等地示威的情況，更可見有示威者遭警員抬走。 江蘇省教育廳、浙江省教育廳等多省教育廳均發布公告稱，暫停當地獨立學院與職業院校合併轉設為職業技術大學的工作。

內地的獨立學院是2003年經教育部規範後的公有民辦二級學院，一般掛名公立大學的校名。去年5月，教育部發布了《關於加快推進獨立學院轉設工作的實施方案》，方案要求2020年年末前，各獨立學院全部制定轉設工作方案，同時推動一批獨立學院實現轉設。

今年6月4日，教育部發出公示，宣布計劃將13間大學名下的獨立學院，轉設成職業技術大學。其中江蘇就有5間獨立學院將會與職業技術學院合併成「職業技術大學」。

其中南京中醫藥大學翰林學院與江蘇醫藥職業學院合併，轉設為江蘇醫科職業技術大學，多名學生聚集在學校門口拉起橫幅維權，橫幅寫著「拒絕職本，還學生權利和公道」等。

此外，南京師範大學中北學院、南京師範大學泰州學院、浙江工業大學之江學院、浙江財經大學東方學院、浙江師範大學行知學院等多所獨立學院學生都在校內抗議。浙江工業大學之江學院的學生拉橫幅進行抗議，橫幅內容包括「公辦普本（普通本科），別的免談」等。

網上流傳影片顯示，在南京師範大學中北學院，有大批警員到校與學生對峙，學生點起手機燈形成燈海，甚至有學生遭警員抬走。

分析指，這些獨立學院原本掛名相關大學，學額原本屬於「普通本科」，學生憂慮學院合併成職業技術大學後將變成檔次低一級的「職業本科」，將影響找工作、報考研究院等的機會。

多省教育廳暫停獨立學院與職業院校合併工作

據浙江省教育廳網站6日發公告稱，浙江省全面暫停獨立學院與職業院校合併轉設為職業技術大學的工作。而江蘇省教育廳及山東省教育廳於7日均發布頪似公告。

教育部6日就《關於加快推進獨立學院轉設工作的實施方案》發布說明稱，獨立學院整合優質的高職學校或高等專科學校成為本科層次職業學校。學校的名稱一般為XXXX職業大學或職業技術大學。在類型上屬於職業教育，在層次上屬於本科層次教育，與普通本科高校同屬一個層次。

關於在校學生關注的轉設後本人學籍學歷問題，說明又稱獨立學院轉設後，學生的學籍學歷信息由各高校據實在學信網註冊，一是對於轉設前以獨立學院名義招收的學生，可使用該獨立學院的名稱註冊學籍、頒發學歷證書並註冊學歷，學生就業、升學按照原有獨立學院普通本科畢業生的身份進行；二是對於轉設後以新學校名義招收的學生，按照轉設後的校名註冊學籍、頒發學歷證書。