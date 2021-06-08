內地高考｜1078萬考生人數創新高　作文題緊扣建黨百年和青年擔當

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-08 12:13

2021年全國高考6月7日開考，教育部數據顯示今年高考報名人數1078萬人，較去年增加7萬人，再創新高。 首場語文考試中最受關注的莫過於高考作文題目，今年作文共有8套試卷，其中由教育部考試中心命題的試卷4套，北京、天津、上海、浙江則自行命題。 國家教育考試指導委員會專家陳志文在點評今年高考語文命題特點時表示，8道作文題其實只有一個主題，即結合建黨100周年，強調青年的責任與擔當。

內地2021年高考百態：

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據悉，內地高考報名人數已連續三年破千萬。2019年，高考報名人數時隔十年重新回到千萬人，2020年比上年再增加40萬人達1071萬人，今年再增加至1078萬人。

今年高考內容形式也發生變化，第三批高考綜合改革試點——河北、遼寧、江蘇、福建、湖北、湖南、廣東、重慶8省市迎來「新高考」首考，採取「3+1+2」的選科模式，即考生必考語文、數學、外語3科，在物理、歷史中選考1科，在化學、生物、思想政治、地理4科中選考2科。新高考的考期從6月7日至9日共3天，比以前增加1天。

高考最為人津津樂道便是每年的作文試題，被認為最能反映中國社會變遷，聚焦民眾最關切的議題，並傳達當下的生活方式和價值觀。今年適逢中共建黨100周年，全國8套試卷的作文題目都在不同程度緊扣這個時政熱點，同時聚焦青年的時代責任與擔當。

各地高考作文考題一覽：

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全國甲卷要求結合材料，以「可為與有為」為主題寫一篇文章；全國乙卷要求結合與追求理想相關材料，以及考生對自身發展的思考寫一篇文章；新高考Ⅰ卷要求考生結合有關毛澤東論「體育之效」相關材料，寫一篇體現考生感悟與思考的文章；新高考Ⅱ卷高考作文題頗為特別，要求考生根據「人」字漫畫，寫一篇能夠反映自身的認識與評價、鑒別與取捨，體現新時代青年的思考的文章。

北京卷則要求以「論生逢其時」為題目寫一篇議論文，或以「這，才是成熟的模樣」為題目寫一篇記敘文；天津卷要求考生結合有關「時間」和「紀念日」的材料以及自身體驗，寫一篇文章；上海卷要求考生結合有關時間與事物價值的話題寫一篇文章；浙江卷則是要求考生結合自身體驗與思考，寫一篇談得與失的文章。

高考作文題出爐後，不少網民都提到了此前熱播的電視劇《覺醒年代》，稱其是「行走的故事書，作文的素材庫」。有湖北考生表示，他在作文中使用了《覺醒年代》作素材，「考前兩天剛看了前兩集關於陳獨秀的故事，感覺主題很契合。」另一位考生也說，看了《覺醒年代》電視劇對這次高考作文幫助很大。