北京查處首宗違規使用建黨百年慶祝活動標誌　涉及保溫杯雨傘等

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-09 17:52

今年是中國共產黨建黨100周年。3月24日，中宣部發布慶祝活動標誌，並表明該標誌不得用於商業廣告、製作商標或其他任何商業性用途。 周三（4月7日），北京市查處一宗違規使用建黨百年慶祝活動標誌案，涉案商品包括有保溫杯、雨傘等，是全市首宗。目前案件正進一步辦理中。

4月7日，北京市查處當地首宗違規使用建黨百年慶祝活動標誌案件。（北京日報）

周三下午，北京市東城區市場監管局執法人員對永外地區進行執法檢查，發現有兩間商戶存在售賣印有建黨百年慶祝活動標誌的違法行為，於是對兩間商戶的負責人進行立案調查，並對涉案筆記簿、保溫杯、原子筆、雨傘、USB等336件商品予以先行登記保存。

東城區市場監管局相關負責人表示，建黨百年慶祝活動標誌不得用於商業廣告、製作商標或其他任何商業性用途，不得用於私人慶典和弔唁活動。此亢，以該標誌為元素製作的用品，要與慶祝中國共產黨成立100周年主題密切相關，不得亂用、濫用。

涉案筆記簿、保溫杯、原子筆、雨傘、USB等336件商品已被警方予以先行登記保存。（北京日報）

相關負責人又呼籲，若消費者發現有商家涉嫌在商業活動中違規使用該標誌，可以舉報，市場監管部門將依法嚴肅處理。目前，該宗案件正在進一步辦理中。

據了解，3月29日，國家知識產權局依據《特殊標誌管理條例》，對建黨百年慶祝活動標誌以特殊標誌項目予以核准登記。《條例》明令禁止未經特殊標誌所有人許可，不得擅自製造、銷售特殊標誌或者將特殊標誌用於商業活動。

4月7日，北京市查處了一宗違規使用建黨百年慶祝活動標識案。（北京日報）

（北京日報）