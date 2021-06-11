中印衝突｜解放軍裝備單兵外骨骼　印媒指印軍正急起直追

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-06-11 18:30

據官媒《環球時報》譯介，繼中國解放軍推出了軍用級的外骨骼套裝後，印度也在積極為邊境士兵研製配發了外骨骼裝置。但截至目前，印度還沒有完成研發工作，進度落後。綜合媒體6月9日報道，印度國防研究與開發組織（DRDO）為駐紮在高海拔地區的士兵研製外骨骼。

印度媒體《金融快報》網站6月5日報道，讓士兵更安全、更方便的裝備都將大大提高他們的積極性和作戰效率。外骨骼正迅速成為現代部隊人體裝置的一部分。DRDO實驗室中外骨骼項目的進度比其他項目要快得多，印度陸軍正熱切期待着這一項目的最終完成。

中印對峙期間，解放軍裝備單兵外骨骼（請點擊大圖瀏覽）:

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中國最近推出了軍用級的外骨骼套裝，這些套裝是有動力驅動的。此外有報道稱，中國邊防部隊在2020年下半年還使用了一種早期版本的無動力外骨骼，用於支援運送補給和高原巡邏等行動。

據介紹，這些外骨骼裝備有助於解放軍邊防部隊在高海拔環境中執行任務。中國正在研製更多類型的任務專用外骨骼套裝。使用這些幾公斤重的外骨骼套裝，相當於增加了20公斤的輔助力量，減輕了士兵50%以上的負重，從而降低了士兵受傷的風險。

在相關技術的研製上，印度較為落後。一位不願透露姓名的印度高級軍官解釋説：「在任何情況下，作戰部署後的用户反饋通常是開發工作的一個重要方面，希望外骨骼項目被視為提高印度陸軍能力的機會。」對於部署在高海拔地區的部隊來説，需要輔助他們行動的特殊裝備和服裝，以及使他們保持健康和免受惡劣天氣影響的特殊帳篷和口糧。

報道稱，DRDO在生物工程和電子醫療技術方面進行了多項研發，希望技術的進步惠及普通士兵。外骨骼可以穿在普通制服或作戰裝備上，這樣士兵的力量就可以得到增強。在高海拔地區執行巡邏任務的士兵穿戴着有助於在雪地中行走的腿部裝備，能夠減少士兵在氧氣稀薄的環境中所面臨的疲勞感。

據《金融快報》報道，DRDO在2020年12月曾表示：「為了提高印度士兵在軍事場景中的表現，包括下肢/上肢和全身外骨骼在內的一些裝備正在開發中，幾個DRDO實驗室也參與了這項工作。」

中印衝突期間，印軍前線裝備機械外骨骼曝光，造型奇特（請點擊大圖瀏覽）：

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6月9日，DRDO再透露外骨骼研製最新進展時透露説：「DRDO被委託在軍隊執行後勤活動期間增強士兵的能力。因此，DRDO系統地捕捉和分析了士兵在各種後勤活動中的生物力學特徵，如貨物、口糧、彈藥等的運輸，通過不同的地形，攜帶完整的軍事裝備進行遠距離運輸。」

它補充説，「外骨骼系統正在設計和開發之中，用於特定的軍事後勤任務。目前DRDO正在設計和開發各種概念和裝置。增強型外骨骼的設計主要有兩大流派，即被動/無動力增強型外骨骼和動力增強型外骨骼。被動外骨骼使用諸如彈簧、減震器等被動元件將有效載荷轉移到地面，而主動外骨骼不僅將有效載荷轉移到地面，而且還通過致動器來傳遞能量，從而減少士兵的能量消耗。」