甘肅馬拉松｜21名選手命喪賽道　網傳主辦地景泰縣委書記跳樓亡

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-06-10 14:49

此前在甘肅白銀市景泰縣舉行的2021黃河石林百公里越野賽遭遇極端天氣，造成21人遇難。近日網絡流傳消息稱，景泰縣縣委書記李作璧跳樓。

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據網絡上6月10日流傳的消息指，「聽人説景泰的書記跳樓了，但不知真假，看後續有沒有新聞吧。」

該網友稱：「我聽幾位在蘭州的朋友説的，有一位就是景泰人，事情真實性應該比較高，説景泰縣委書記跳樓了。但這個需要官方發佈吧，他也不知道是死亡還是在搶救中，目前只是聽説而已……」

6月9日上午，有自稱本地人的網友曝料稱：「跳樓已死，昨天上午，白銀市，基本全縣乃至全市的公職人員都知道了。」

據悉，此前甘肅馬拉松比賽遭遇極端天氣造成21人死亡，此事引發輿論關注，並驚動中共高層。

甘肅官方在5月24日晚召開會議「傳達了中共高層指示」，據稱，國家主席習近平和總理李克強均對事故救援救治和善後工作提出要求。

會議強調，「要對涉及的相關問題徹查到底，根據調查情況界定責任，依法依規嚴肅追責問責；進一步強化風險意識和底線思維，靠實地方屬地責任、部門監管責任、企業主體責任。」

對於此次事件，中共中紀委的文章也提到，極端天氣出現「不可控」，但高風險運動項目管理監督「不能失控」。甘肅事故這樣的越野賽道設計是否合理，是否慎重，救援設施與組織力量，能否滿足安全保障要求，需要進一步核實給出答案。

文章提到，事件具體原因和相關責任必須徹查，給遇難者和公眾一個交代。同時，針對失去的21條生命，也必須引起方方面面足夠的警示。

公開資料顯示，李作璧，1964年10月出生，甘肅會寧人。現任白銀市政協副主席，景泰縣委書記、二級巡視員。