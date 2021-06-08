甘肅馬拉松｜童裝店用選手抱團取暖圖宣傳　網民批食人血饅頭

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-08 14:56

甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽因遭遇極端天氣，導致21名選手遇難，事件仍然歷歷在目。 然而，位於北京的「小藍象兒童排汗睡衣店」被揭發利用越野賽選手抱團取暖的照片作宣傳，海報更配上「保持乾燥、至關重要」等字詞。事件引起網民眾怒，批評涉事服裝店是食人血饅頭。涉事的上海小藍象服裝有限公司，昨日（7日）就事件致歉。

網傳照片顯示，店內展示的一張海報上寫有「保持乾燥、至關重要」、「只顧保暖，而忽略了大量出汗引起的失溫風險」等字樣，底部圖片則是上月白銀越野賽遭遇極端天氣後參賽選手在地上抱團取暖的照片。

事件引起網民眾怒，直指上述宣傳是不尊重事故遭遇者，該店為了營銷「毫無底線」。小藍象店員稱，海報是公司寄到門店讓店員展示，因接到投訴，商場已通知該門店撤下海報，具體情況會向公司反饋。

上海小藍象服裝有限公司昨日在微博發布道歉信，表示有關海報的素材使用不當，引發公眾關注及質疑。公司對此高度重視，已於第一時間整改下架海報。

然而，一眾網民並不賣帳，不少人更留言批評該公司缺德，「沒被曝光公司各個部門都沒意見，曝光後就來道歉了，不值得原諒！」、「是個正常人都不會發那樣的圖，你們整個企業的人都沒長腦子麼？」。

據企業信用查詢機構「企查查」顯示，上海小藍象服裝有限公司於2009年4月成立，2016年2月曾因廣告違法被罰17.3萬人民幣。