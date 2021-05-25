天問一號｜中國爭奪太空話語權　登陸火星只是第一步

撰文： 劉莉 最後更新日期： 2021-05-25 15:05

2021年是太空探索、發射任務和天文事件讓人類應接不暇的一年，同時也是中國的航天大年。中共建黨百年之際，通過「嫦娥奔月」、「天問落火」、太空站工程開啟「11連發」等太空壯舉，中國科技實力的提升得以彰顯。 隨着中國首個火星探測任務「天問一號」着陸巡視器5月15日成功於火星烏托邦平原南部預選着陸區着陸，「祝融號」火星車建立了對地通訊，也在向世界宣告中國在行星探測領域已進入世界先進行列。「天問一號」任務突破了第二宇宙速度發射、行星際飛行及測控通訊、地外行星軟着陸等關鍵技術，實現了中國首次地外行星着陸，毫無疑問，這是中國航天事業發展中又一個具重大意義的里程碑。

美歐發聲明祝賀

曾幾何時，到火星去是中國人遙不可及的夢想。上周一（5月17日），中國的火星環繞器實施第四次近火制動，進入中繼通訊軌道，為火星車建立穩定的中繼通訊鏈路，陸續傳回圖像數據。兩天之後，中國國家航天局發布了「天問一號」探測器着陸過程兩器分離和着陸後火星車拍攝的影像。圖像顯示，着陸平台和「祝融號」火星車的駛離坡道、太陽翼、天線等機構展開正常到位，在西方看來，這些圖像建構了中國着陸器成功降落火星表面的首批公開證據。

圖一：祝融號傳回的火星照片。（新華社）

同日，美國太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）在Twitter和官網上均發表了一段聲明，祝賀中國從「祝融號」收到首批影像，「適逢國際科學界在火星探索增加之際，美國與世界期待『祝融號』的發現將讓人類更多地了解火星。」實際上，尼爾森在參加美國參議院2022財年預算提案聽證會上，談及了對中國航天計劃和美國登月計劃「阿提米絲」（Artemis program）進展的擔憂，他在聽證會上兩次展示了「祝融號」火星車首批照片，作為「中國航天新進展」的證據。

《紐約時報》發文表示，「這次着陸讓中國成為繼美國和蘇聯之後，第三個在火星上安全着陸的國家，蘇聯曾非常短暫地降在火星上。這是確保中國太空大國地位的一系列重大里程碑中的最新一個，其他還有月球探索任務和新軌道太空站的建設。」

「盡快解決一批『卡脖子』問題」

「祝融號」火星車將進行一系列實驗，研究火星的地形、地質和大氣等，其中一個目標是更好地了解該地區冰的分佈情況，這在理論上有助於給未來人類的訪問提供支援。

圖二：祝融號傳回的火星照片。（新華社）

中國航天局曾表示，計劃在2028年之前向火星發射第二個登陸器，並最終從火星帶回樣本，而這實際上也是NASA和ESA已在進行的一項複雜工作，他們希望「毅力號」收集的土壤和岩石能在2031年被帶回地球，探火之爭已不僅僅是一場潛在的競賽。

科技進步日益取代了農業體力勞動，成為全球經濟增長的最大驅動力。去年底的中共中央經濟工作會議上，中國政府為2021年發展重點部署八大任務。那場中共高層官員的工作會議，不僅將「強化國家戰略科技力量」列為下一年經濟發展首要任務，且坦言要通過舉國體制優勢發展高科技，「盡快解決一批『卡脖子』問題」。顯然，在高科技領域的全球競爭中，中國要提高自己的話語權。