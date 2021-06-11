廣州疫情｜已累計報告140人染疫　老人、孩子佔感染者近半數

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-11 20:32

周五（11日），廣東省召開疫情防控記者會，宣布今波疫情中，廣州市及其關聯疫情累計報告140人染疫，感染者以老人、孩子居多，佔感染人數的近半數。

6月10日，廣州此輪本土疫情首位患者，75歲的郭某康復出院。（中新社）

廣東省衛健委副主任徐慶鋒表示，截至周四（10日）24時，廣州市及其關聯疫情累計報告確診個案及無症狀感染者140宗，其中廣州市有121宗確診個案，及7宗無症狀感染者，佛山市確診個案10宗，湛江市確診個案1宗，茂名市無症狀感染者1宗。深圳市疫情累計報告4宗確診個案，及12宗無症狀感染者。

徐慶鋒說，今波疫情中，感染者以老人、孩子居多，其中60歲以上的佔30.1%、14歲以下的佔12.8%，年齡最大的92歲、最小的1歲。當局已迅速建立國家、省、市、院四級專家組會診機制，鍾南山院士等專家對危重症個案進行了視頻連線會診。

廣州今波疫情的感染者中，老人、孩子佔近半成。（中新社）

而目前，廣東省有134宗本土感染者在院治療，其中危重症6宗、重型5宗、普通型97宗、輕型26宗。

另有專家介紹指，從目前臨床接收到的患者情況來看，廣州今波疫情呈現一些新的特點，如患者病情進展很快，危重病人或者重病人發病3-4天就轉為重症，患者的症狀比較明顯，而且進入重型和危重型患者的比例約為10%-12%，較以往偏高；發燒症狀的病人多，約80%的病人都發燒，病毒的載量很高，而且降低的速度很慢。