中國003航母最新照曝光　央視播出殲-31戰機畫面引關注

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-06-12 16:02

上海船廠在建003型航母再有新照片曝光，同時殲-31（又稱FC-31「鶻鷹」）出現在武漢航母模擬訓練平台引發關注。另外，該戰機此前還出現在央視畫面中。

綜合網絡6月12日消息，003型航母艦首採用直通甲板設計，彈射器凹槽清晰可見。外界預估，003型航母仍將使用常規動力系統，按速度很可能於2024年至2025年正式服役。

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因為003型大體成型，不少網民開始關注該航母擁有幾個艦載機升降機，因為這將大大影響艦載機的出動效率：一部分人認為有3個升降機，一部分則認為有2個。

同時，下代航母艦載機備受外界關注。此前5月17日，央視在介紹瀋陽飛機工業集團時，畫面中出現了殲-31戰機，並稱該機是「國字號」第四代隱形戰機。

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而美國《TheDrive》網站「戰爭地帶」專欄6月8日刊發的一篇文章稱，瀋陽飛機工業集團研發的殲-31戰機或其改進型出現在武漢航母模擬訓練平台。報道稱，中國軍事及航空航天觀察家安德烈亞斯．魯普雷希特（​Andreas Rupprecht）從一張網絡照片中發現，一架疑似殲-31的戰機出現在武漢。

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此外，照片還顯示，航母模型上的艦島已經更新，很可能代表即將到來的003型航母，這將是中國海軍的第三艘航母。除了殲-31，模型上還停放了殲-15航母戰鬥機及直-18系列直升機的模型機。

外界軍事觀察人士認為，在航母的模擬平台上擺放艦載機，説明可能有某一型航母今後有望裝備這種艦載機。不過，中國尚未發布關於003型航母以及新一代艦載機的官方消息。