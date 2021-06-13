上海高校教師倡「多配偶制」及師生戀　遭校方停職

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-06-13 11:47

近日，上海復旦大學割喉案引發輿論熱議，該校一名39歲的數學學院教師姜文華疑因不滿被學校解聘，持刀將該學院中共黨委書記王永珍割喉殺害，事件也引發社會關注學術研究人員的待遇等問題。 上海華東政法大學國際法學院副研究員、碩士生導師包毅楠則因發表「應允許高校老師多配偶制」一系列言論而備受輿論關注，校方隨後通報稱已暫停其一切教學活動。

華東政法大學官網顯示，該校黨委教師工作部6月11日發布通報稱，近日教師包毅楠在網絡上發表錯誤言論，學校第一時間成立專項工作組核查情況，目前已暫停其一切教學活動，下一步學校將按照相關制度規定，依法依規做出處理。

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此前，華東政法大學教師包毅楠在朋友圈公開發表言論稱，「國家既然強調科教興國，就必須重視教師的生計以及生活。高校教師應當特殊對待，譬如允許多配偶制，終生補貼制。」

針對這一言論引發的爭議及質疑，他則再次強調，「沒錯，我説的就是多配偶，但是把多配偶狹隘理解成一夫多妻是不對的，自己回去反省一下。另外，多配偶跟『找配偶做保姆』並不是一回事，不要把兩者等同起來。」

此外，他在被問到是否贊同「師生戀」時，表示「不反對，贊同，自己今年的人生目標就是找個00後女朋友」。

有網友指出，包毅楠對女學生有過多想法，心思沒花在學術上，有厭女歧視女性等問題，稱他思想齷齪。包毅楠就此表示，「我的為人熟悉的人都一清二楚，豈是宵小鼠輩能惡意中傷詆譭得了的？」