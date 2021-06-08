上海復旦大學教師疑不滿遭解聘　持刀斬斃學院黨委書記

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-08 10:46

周一（7日）是內地一年一度的高考首日，在著名高等學府上海復旦大學，卻發生一宗慘案，一名教職員疑似因不滿遭到解聘，持刀將數學院黨委書記斬斃。

上海市公安局文保分局周一晚間發布通報稱，當日下午2時52分，上海市楊浦區邯鄲路某大學發生一起持刀傷人案件。上海市公安局並未詳細說明，但據悉，身亡的是復旦大學某學院的王姓黨委書記，疑犯則是該學院一名教師。

上海公安的官方微博通報稱，疑犯是該校一名39歲男性教師姜×，警員迅速到場將其控制，經急救人員現場確認，被害的49歲王姓男子已死亡，身份是疑犯的同事。經初步審訊，疑犯自述因工作關係對被害人懷恨在心，故對其實施侵害。現疑犯已被依法刑事拘留，案件進一步偵辦中。

一名復旦大學教授表示，邯鄲路上的大學就只有復旦大學。許多上海網民也在上海公安的通報下方留言稱，「直接報復旦有這麼難嗎？」「楊浦區邯鄲路某大學…還有別的大學嗎？」

復旦大學數學科學學院的網站目前已經無法訪問。（網站截圖）

根據網傳截圖，事發現場像殺豬一樣，滿地都是血，還結成了塊，而被害黨委書記的頸動脈受傷，脖子上有一個大洞，「救護車來的時候已經無呼吸了」。

有知情人士表示，被害人為復旦大學數學科學學院黨委書記，目前該學院網站已經關閉。疑犯是早前透過人才引進計劃進入復旦，聘用期限為6年，但因科研任務未能達標，在學院即將宣布解聘前，行兇將學院黨委書記殺害。