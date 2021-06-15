D&G「辱華」三年未解決　莫文蔚就「誤穿」致歉　胡錫進解圍被嘲

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-06-15 19:00

意大利奢侈品牌D&G（杜嘉班納）因涉辱華事件，曾一度遭中國民眾抵制。近日，香港知名歌手莫文蔚在新歌MV中身着D&G品牌新裝，引發網絡質疑。而莫文蔚的道歉聲明也在一片不滿聲中被吞沒。官媒《環球時報》總編輯胡錫進則發文幫其解圍，卻引發網友嘲諷。

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胡錫進在6月12日的微博中稱，「莫文蔚因穿杜嘉班納服裝做MV被內地網友罵上熱搜第一。我覺得網友們有權利表達他們對任何品牌任何明星的態度和強烈情緒。同時老胡多管閒事説一句：誠望這一次各機構賬號保持克制，不輕易入場舉旗，讓網友與品牌和明星自行了斷。我們的網路輿論場應當有這樣的多元生態。」不過多數網友並不買賬。

有網友揶揄，「你能代表《人民日報》、新華社、紫光閣？厲害啊老胡」，該網友是指在此前D&G曝出辱華事件後，中國官媒曾紛紛下場對其批評。

6月11日，莫文蔚被曝在其新歌《婦女新知2021》視頻中所穿禮服來自曾因辱華遭中國民眾抵制的品牌D&G，還有網友發現，她將頭像也換為身穿該品牌衣服的照片。莫文蔚的新造型引發內地網友不滿，該事件登上微博熱搜。

隨後不久，莫文蔚將微博刪除並更換頭像。莫文蔚工作室道歉稱，已經在排查所有合作品牌，並同時在各平台下架相關MV，希望能夠得到大眾的原諒。

D&G早前廣告被指辱華：

D&G辱華事件源於2018年11月，D&G在上海舉辦時裝秀，品牌發佈的的宣傳廣告找來中國模特用筷子像刀叉一樣切意大利美食Pizza。廣告片因為「中式發音」、模特用奇怪的姿勢使用筷子吃披薩等片段被指歧視華人，引發內地網民抗議。而D&G品牌設計師疑似又在Instagram上回擊和辱罵中國，令風波擴大。

當時中共黨報《人民日報》、共青團中央等中國官媒下場表態，稱「不能接受吃飯砸鍋、當面一套背後一套」、「在華經營的外國企業應當尊重中國，尊重中國人民。」

這場口水風波，引發中國代言的明星抵制，所有藝人拒絕出席品牌大秀，迫使D&G最後取消活動，不僅違約賠償損失超過1,000萬元人民幣，更重大的損失是遭電商下架，被中國消費者拒買，D&G業績因此大受影響。

因當年風波轟動一時，內地不少網友對莫文蔚着D&G時裝紛紛表示質疑。有網友翻出，莫文蔚跟D&G品牌早在2013年就有了合作，在2018年D&G辱華事件發生後，莫文蔚也沒有發聲譴責該品牌。

莫文蔚身着D&G品牌引發辱華爭議後，她的個人微博現已基本淪陷，網友質疑與謾罵聲充斥其中。