新冠疫苗｜打定唔打？　中疾控報告：染疫後更快產生抗體住院更短

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-15 14:41

新冠肺炎疫情蔓延全球，各國民眾都加緊接種疫苗。然而，目前市面上的新冠疫苗保護率，最高只達95%，到底疫苗保護率是否足夠？已接種和未接種者感染新冠後有何差別？ 上周六（12日），中國疾病防控中心周報就刊登了由中國醫學科學院成都新發傳染病防治工作站、成都疾控中心等最新發表的論文，披露3宗確診感染印度變種病毒B.1.617.2的病例，其中兩人曾接種新冠疫苗，一人未接種，他們染疾後產生抗體時間、聚合酶連鎖反應核酸檢測（Polymerase chain reaction，PCR）的循環閾值和住院時間等方面都存在明顯差異。

國藥集團中國生物北京生物製品研究所的新冠疫苗。（新華社）

流行病學調查顯示，病例A於4月26日從印度經尼泊爾首都加德滿都返回成都，在成都海關檢測出新冠病毒陽性。5月2日，與病例A同一班機的病例B在隔離期間被檢測出新冠陽性。5月9日，另一班機的病例C在隔離期間被確診，回國前C一直在加德滿都工作。3人在登機前的核酸檢測和新冠抗體測試均呈陰性。

上述3人分別於今年4月26日、5月3日、5月10日轉至成都市公共衛生臨床中心隔離治療。其中，病例A已接種兩劑國藥滅活疫苗，病例C已接種兩劑科興滅活疫苗，病例B則未有接種。論文指出，3名患者入院後，胸部（CT）提示異常，肺部病變增加；在隔離治療期間，接種疫苗和未接種疫苗的患者出現了3個差異。

首先，3人接受免疫球蛋白G抗體（IgG）、免疫球蛋白M抗體（​IgM）、總抗體檢測後，發現病例A在確診第4天就轉為陽性，病例C則在確診第1天轉陽性，而且抗體滴度很高。惟病例B在確診第7天抗體仍呈陰性，住院期間IgM一直呈陰性，至第13天IgG和總抗體才呈陽性，而且滴度低。由此可表明已接種疫苗者從確診到抗體陽性的時間，比未接種疫苗者短。

其次，在未接種疫苗的患者樣本中，熒光PCR的循環閾值（Ct）值低於已接種疫苗的患者。在新冠疫苗的對照試驗中有一個類似的發現，在接種疫苗後的第12至37天，接種疫苗者的Ct值比未接種疫苗的對照組顯着增加。

最後，已接種疫苗的患者住院時間比未接種疫苗的患者短。病例A和病例C分別住院21天和25天後出院，病例B則住院36天後出院。

論文指出，變種病毒對中國的新冠防控產生極大威脅，迫切需要進一步研究變種病毒的流行病學影響和疫苗的效果。由於安徽、遼寧和廣東等地仍有局部爆發新冠疫情，因此應將疫苗接種作為第一策略，並有效促進新冠肺炎的疾病控制。