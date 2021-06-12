新冠疫苗｜台藝人陳志朋大陸接種　感安全、健康：謝謝母親的疼愛

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-12 21:50

台灣的新冠肺炎疫情持續延燒，早前有不少台灣藝人都表示已在大陸接種新冠疫苗。 周四（10日），出身於台灣男團「小虎隊」的藝人陳志朋在微博發布短片稱，已在大陸接種第一劑新冠疫苗，並表示「謝謝母親的疼愛，♥CN♥（愛心、中國）」。

當日上午11時許，陳志朋在微博發文稱自己打針前失眠到凌晨5點多，並貼上自己用中國國旗作為手機桌布的圖片。

下午2時許，陳志朋發布了接種新冠疫苗的短片。短片顯示，在完成疫苗接種後，陳志朋對過程極短表示驚訝，「結束了」、「真的假的」，甚至還追問醫護「我怎麼一點都沒感覺」。

陳志朋在片中還對著鏡頭說，「我打完疫苗了，現在要等待半個小時，如果沒什麼問題我就能離開醫院」，他還分享了接種疫苗的感受，「最大的反應就是安全、健康」，說完後對著鏡頭比出愛心的手勢。

隨著短片的發布，「陳志朋曬在大陸接種疫苗視頻」還登上微博熱搜。在被網民問及接種的疫苗品牌是「科興or國藥」時，陳志朋回應接種的是「安心」；亦有網民評論陳志朋的口音，「這口音不像台灣口音」，陳志朋則回復「修正下，是中國台灣口音」。

近年來，將事業重心放在大陸的陳志朋，還被人稱為是「小虎隊中最愛中國的」，在其微博中亦不難發現「愛國元素」，包括身穿帶有「中國」二字的服裝、佩戴以中國國旗為圖案的掛件、與中國國旗合影等。

另外，林青霞、蕭敬騰、溫嵐、孟庭葦、潘美辰等台灣藝人都於早前宣布已在大陸接種新冠疫苗。