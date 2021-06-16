內媒指華為今年不推Mate系列新手機　將維繫存量用戶作核心策略

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-16 21:30

《財聯社》今日（16日）報道，華為今年不會發布Mate系列旗艦新手機，是華為自2013年推出Mate系列手機以來，首年暫停推出新手機。華為未就此作出回應。 《晚點 LatePost》報道，華為手機業務方面已將維繫存量用戶作為核心策略，具體措施包括低價為已售華為手機更換電池、後蓋、屏幕、主板、攝影鏡頭等零件，以及正式推出手機版鴻蒙系統（HarmonyOS）。

華為6月初推出手機版鴻蒙系統（HarmonyOS）。（微博＠華為）

報道指，按照華為以往的發布新手機的時間推斷，Mate 50系列應在今年9月發布，並搭載新一代華為自研晶片。然而，華為今年只發布供貨不多的Mate X2折疊屏手機，而本該在往年3月發布的P系列新品P50也暫未上市，只在6月2日的鴻蒙系統發布會簡短亮相。

在本月初的新品發布會，華為發布了4款4G手機。有華為經銷商稱，整個手機行業都向5G迭代時，華為卻推出4G手機，對其能有多大競爭力表示質疑，「誰會願意花5、6000塊錢買一個4G手機？」。

數據顯示，2021年第一季度，全球智能手機出貨收入中，排名前五的手機品牌分別為蘋果、三星、OPPO、Vivo及小米。（Counterpoint）

有知情者透露，華為正投入更多人手去做原本不被特別重視的產品。2020年，華為手機外硬件產品的營收同比增長65%。據國際市場研究機構Canalys數據，華為手機（不含榮耀）在2021年一季度的出貨量為1860萬部，比2019年同期的5910萬部削減七成。

市場調研機構Counterpoint數據顯示，2021年第一季度，全球智能手機出貨收入達1130億美元，其中蘋果（Apple Inc.）收入份額為42%；小米、OPPO、Vivo 3間內地手機公司在銷量和出貨收入都破紀錄，但華為手機出貨收入排名跌出全球前五。