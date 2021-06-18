清華美院時裝騷被指鼓吹「眯眯眼」　北大教授：不應簡單視作辱華

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-06-18 21:00

中國知名高等學府清華大學美術學院舉辦的時裝發佈會被批「自我醜化、迎合西方文化」，引發熱議。但北京大學中文系教授、博士生導師張頤武認為應從兩個角度看待此次時裝展，不應簡單視作「辱華」行為。

內地獨立撰稿人公眾號「補壹刀」6月16日消息稱，張頤武為要從兩個角度看待清華美院這次時裝展。一方面，這只是場普通的、發生在校園內的走秀，沒有引起太大範圍的社會轟動。即便是發佈在Youtube上，點擊量也不高，沒有必要過度上升。另一方面，公眾也有對此進行批評的權利，因為這次走秀出現的「眯眯眼」或者是一些「延長眼尾的妝容設計」的確與中國主流審美存在較大差異。

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他表示，不過，這也不能被簡單地視作「辱華」行為。因為西方的這種審美取向，不只是針對華裔、中國人，而是針對整個東亞地區的。

張頤武解釋稱，「我們可以注意到，無論是在時尚圈還是一些西方電影中，都存在一些差不多形象的亞裔面孔，通常表現為『寬寬的山根，遠遠的眼距、細長的眼睛』。所以，與其説這樣的審美『辱華』，不如説是西方針對東亞人的刻板印象。」

「至於清華美院時裝周的走秀裝扮，我們也不能直接將其視為『自我醜化、迎合西方』的行為，更不要上升到觀念的角度來批判這些學生。」張頤武説。

他進一步表示，因為，近幾百年來，西方憑藉其在政治、經濟、軍事、文化等各方面的優勢，讓它自己的審美取向甚至刻板印象滲透到世界各國的各行各業中，其中時尚界受影響非常明顯。在這種氛圍下，學習服裝設計的年輕學生會受到潛移默化的影響，審美取向也會受到深刻影響。很多時候，他們並不會意識到這樣的裝扮是在醜化亞裔，甚至會以此為美。

此前，清華大學美術學院2021年服裝與服飾設計專業畢業設計作品發佈會」於5月20日在中國國際大學生時裝周北京751D•PARK /中央大廳舉行。相關視頻於6月15日發佈在視頻網站YouTube上，引發熱議。

有網友批評稱，「滿屏的眯眯眼讓人倍感不適，這不僅是模特本身眼睛小，而是採用了延長眼尾的妝容設計，刻意拉長了眼型，契合了西方對亞裔的刻板印象，暗含嚴重的羞辱意味。」

不過，也有網友轉發該時裝發佈會視頻，認為其中的設計很有藝術感，是一場盡興的表演。