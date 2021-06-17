《鋼鍊》作者荒川弘捲辱華爭議　內地網民揭十年前舊作惡搞毛澤東

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-06-17 16:22

日本漫畫聞名全世界，並有多部膾炙人口的漫畫作品。2021年日本朝日電視台舉行由15萬人票選100本日本漫畫－《國民15萬人がガチで投票!漫畫総選挙》，獲選第九名的《鋼之鍊金術師》（簡稱《鋼鍊》），在兩岸三地年輕人間皆有高知名度，其漫畫劇情與結尾之完美，更被不少漫畫粉絲稱為「神作」。但最近《鋼鍊》作者荒川弘另一本短篇漫畫，因把已故中共領導人毛澤東（1893－1976年）畫成殭屍，引起中國網友強烈的抵制與不滿。

日本漫畫《鋼鍊》在兩岸三地都擁有大批粉絲，2021年剛好是漫畫連載20周年。（Facebook@颱風大肆虐）

荒川弘自2001年開始連載的漫畫《鋼鍊》，至今剛好滿20周年，日本推出相關慶祝企劃，消息傳出後吸引許多粉絲關注。

另外，荒川弘過去也有創作許多短篇作品，其中有篇於2005年發表在月刊《サンデーGX》的短篇漫畫《RAIDEN-18》，最近引起中國大陸網友討論。該漫畫曾於2005年8月、2006年1月、2011年1月、2021年2月以不定期連載的方式發表在月刊。而於《鋼鍊》推出20周年紀念的2021年6月，《RAIDEN-18》也剛好推出連載以來的第一本單行本。

由於《RAIDEN-18》發行單行本，讓許多網友、《鋼鍊》的粉絲發現，其第三話（刊載於2011年1月月刊），竟有把毛澤東畫成殭屍的內容。毛澤東不僅被惡搞，頭上還貼着「敕令廁所在哪裏呢？」的符咒，被打敗時還喊着「大躍進」。不少網友認為，日本身為二戰侵略國，其在戰爭犯下的罪行，沒有資格諷刺中國與毛澤東。

而在荒川弘的《RAIDEN-18》前，知名少年漫畫《我的英雄學院》也因反派涉及中日韓之間的敏感歷史－日本帝國的731部隊，引起中韓網友「炎上」（大量負評）。而台灣也因遊戲《還願》暗藏「習近平小熊維尼」符咒，使該遊戲被下架。有部分台灣網友認為拿歷史、政治人物開玩笑就被下架或被稱為辱華，是中國網友太玻璃心。但也有人認為要尊重他國的歷史以及理解這些情緒。

有「漫畫之神」之稱的日本已故漫畫家手塚治虫，認為漫畫不該拿某一民族、國家人民或大眾開玩笑。（twitter@AkiraYanai）

例如，有網友舉出日本「漫畫之神」、已故漫畫家手塚治虫（1928－1989年），在《マンガの描き方》（譯：《漫畫的做法》）一書提到漫畫家必須死守的原則：一是不能拿戰爭或是災難的犧牲者開玩笑（戦爭や災害の犠牲者をからかうようなこと。）、二不能對某些特定的職業表現出輕蔑（特定の職業を見くだすようなこと。）、三不能對某一民族、國家人民或大眾冷嘲熱諷、表示不屑（民族や、國民、そして大眾をばかにするようなこと。）。

手塚治虫認為無論是什麼樣的作品，不論是職業漫畫家還是業餘繪師、漫畫新人都必須遵守上述三項準則。另外，即便是號稱言論自由是基本人權的現代社會，言論自由也不是至高無上，可以讓人任意誹謗、猥褻、威脅、煽動仇恨的免死金牌。

若是依照手塚治虫的漫畫三項準則來説，與曾經引發國際社會高度關注的法國《查理周刊》事件時許多西方媒體主張的言論自由似乎有所相斥，但近年關於此類自由的邊界也一再地被重新定義和探討。在《查理周刊》悲劇發生後，日本動畫大師宮崎駿也曾表示，諷刺漫畫不應該針對其他文明崇拜的對象，應該首先針對本國的政治人物。

不過，近年中國網友社群龐大的影響力，同時溯及既往的「查找」辱華證據，同樣引發討論。例如有網友指出，此次荒川弘引發爭議的作品是十年前在月刊連載，6月才集合起來出版，這樣的作為是不是「回到過去時空貼標籤」。此外，針對許多比較激烈地針對漫畫家的言論，也有網友提到，荒川弘是可算是中國迷，亦曾來中國旅遊，希望這樣的爭議不要導致針對其所有作品的封殺或舉報。