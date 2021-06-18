湖北十堰集貿市場爆炸致25人死亡　燃氣公司總經理等8人被刑拘

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-06-18 09:36

湖北十堰燃氣爆炸事故致25人死亡，中南海表態嚴肅追責。目前，事故初步調查結果公布，涉事8人被刑拘。

據湖北十堰市官方微信公號「十堰發佈」6月18日消息，十堰市公安機關根據初步調查結果，對包括十堰東風中燃城市燃氣發展有限公司總經理黃某在內的8名犯罪嫌疑人採取刑事拘留措施。

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初步調查顯示，發生事故的天然氣管道系十堰東風中燃城市燃氣發展有限公司所有，該公司安全管理制度不健全，責任不落實，未嚴格執行燃氣管道巡線檢查制度，相關設備運行存在嚴重缺陷。目前，事故調查正在深入進行中，待調查完成後，將對有關單位和個人嚴肅追究問責。

事發在6月13日早上6時30分左右，據湖北十堰官方此前通報，爆炸現場為張灣區豔湖社區菜市場，為上世紀90年代初建造的二層樓建築物，一樓歸屬潤聯物業，二樓屬豔湖社區管理。其中一樓有19間店鋪，二樓是活動室無人居住，馬路對面是46間便民攤位。目前，事故現場913户居民和商户已被緊急疏散。原因正加緊調查。

事故發生後，國家主席習近平作出指示，要求全力搶救傷員，做好傷亡人員親屬安撫等善後工作，儘快查明原因，嚴肅追究責任。各地區和有關部門要舉一反三、壓實責任，增強政治敏鋭性，全面排查各類安全隱患，防範重大突發事件發生。此外，國務院總理李克強亦強調要認真查明事故原因，依法依規嚴肅問責。國務院安全生產委員會辦公室會議已決定對十堰爆炸事故查處進行「掛牌督辦」，其中更提到「為建黨百年創造安全穩定環境」。