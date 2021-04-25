東航空姐與老總發生性關係？　警：造謠者用兩手機傳訊息，已刑拘

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-25 16:56

近日網傳中國東方航空一名空姐，被上級領導安排欲與老總發生性關係，更流出多張內容露骨的聊天記錄截圖。 上海市公安局國際機場分局昨日（24日）通報稱，造謠者仇某用自己兩部手機互傳訊息，故意編造謠言，目前已被依法刑事拘留，案件正進一步偵辦。

通報稱，上周三（21日）接到東航員工倪某報案稱，有人編造傳播關於其的謠言。經調查，42歲男子仇某通過朋友獲取倪某的微信頭像等信息後，為博人眼球，向他人炫耀其所謂的「社會關係」，以使用自己的兩部手機互傳訊息的方式，故意編造與倪某相關的不實信息。目前，仇某已被依法刑事拘留。

據此前報道，東航一名倪姓空姐，日前受到一名田姓領導的指使，主動添加仇姓老總的微信「獻身」，雙方的聊天記錄極為露骨，曾提到「赴約時不要穿內褲」、「帶情趣用品」等，而倪姓空姐則滿口答應，「您想怎麼樣都行，只要您喜歡，我都可以滿足您」。東航上周四（22日）回應稱，經核查，相關信息純屬蓄意捏造、惡意詆毀，受害員工已第一時間報案。

網民點睇：

兩部手機 自問自答 什麼人啊這是 一人分飾兩角，不去演戲可惜了 有些人把裝逼發揮到了極致 我的天啊這有什麼好說的，都是自由人的自由意志，這個仇某真的腦子有病。不管有沒有都輪不到你說，和你有個屁的關係。

（南方都市報）