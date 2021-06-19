載人航天總設計師：歡迎港人參與　已完成在港選拔航天員技術準備

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-19 18:35

搭載神舟十二號載人飛船的長征二號F遙十二運載火箭，日前在酒泉衞星發射中心點火發射，為中國航天員時隔5年再赴太空。據《文匯報》周五（18日）報道，中國載人航天工程總設計師周建平、中國載人航天工程航天員系統總設計師黃偉芬接受該報專訪時表示，歡迎香港人參與載人航天工程，他們已經做好在香港選拔航天員的技術準備。

聶海勝、劉伯明、湯洪波3名航天員首次進入中國太空站核心艙，備受關注。就香港航天員參與載人航天工程的問題，周建平向《文匯報》表示歡迎，但就強調目前包括天和核心艙、天舟二號、神舟十二號任務尚屬於關鍵核心技術驗證階段，之後還會發射另外2個實驗艙，完成太空站建造，有關任務均需專業、長期受訓的航天員來完成。他稱在建造階段尚未考慮讓香港航天員參與，但相信他日必定會有香港航天員進入中國太空站。

黃偉芬也表示如港人想當航天員，他們肯定非常歡迎，而不論是職業航天員、工程師或載荷專家，中國航天員訓練都已完成了標準制定，意味着在香港選拔航天員的技術準備已完成，只待時機成熟就可實施。

就選拔方面，她稱自中國第三批航天員起，就已從航空航天相關專業的工程技術人員選拔了航天飛行工程師，從科學家和科研人員中選拔了載荷專家，故港人不一定要具備飛行員資格才可成為航天員。但她又指，如是科學家或工程技術人員，同時又具有飛機駕駛資格，那將更具優勢。