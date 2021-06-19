深圳疫情｜新增2宗本土個案　明起所有人非必要不離開不出廣東省

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-19 21:50

受新冠肺炎疫情影響，深圳市當局宣布，自6月20日0時起，離深出省旅客須持有48小時內核酸檢測陰性證明。

據「深圳交通」微信公眾號消息，因疫情防控需要，自6月20日0時起，所有從深圳機場、火車站、汽車站、碼頭等交通站場離深出省的旅客，均須出具「健康碼」綠碼及48小時內核酸檢測陰性證明。

當局還呼籲民眾，非必要不離深、不出省，確需離深出省的，提前準備好48小時內核酸檢測陰性證明，積極配合工作人員開展體溫檢測和健康碼、核酸陰性證明查驗工作。出行過程中做好自我防護，全程戴口罩、少聚集，並保持社交距離。

周五（18日），深圳市通報新增2宗新冠肺炎本地確診個案，其中1宗確診個案蕭某是南山區某公司員工，其妻子亦於同日在東莞市被診斷為新冠肺炎確診；而另外1宗個案朱某為深圳寶安國際機場某餐廳員工，稍早時，寶安機場一名海關工作人員姜某亦於周一（14日）確診。經過檢測發現，朱某、蕭某、姜某的病毒基因測序結果高度同源，均為Delta變異株（B.1.617.2）。

此外，深圳市在周六（19日）晚舉行疫情防控記者會，會上通報，經初步判定，此次疫情為一宗境外輸入個案關聯的新冠肺炎疫情，總體可控，大規模擴散風險較低，隨著排查工作的進行，不排除在重點人群中出現零星個案可能。目前，全市涉及的重點區域、重點行業，已經開展多輪大規模核酸篩查，除已通報的陽性個案外，暫未發現其他個案。