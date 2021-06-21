內地多省超警戒洪水　大興安嶺400餘人被困孤島養豬場被淹

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-21 10:07

內地多達21條河流發生超警戒洪水，涉及黑龍江、內蒙古、江蘇、浙江、重慶、四川等多個省份，超出警戒線的最大幅度為2.75米。 在黑龍江大興安嶺，400餘名林場職工上周六（19日）下午加固堤壩時，突然發生潰堤，400多人被困孤島，在3個多小時內已有百餘人被救出；洪水還淹沒當地一處養殖場，豬場內的300隻豬死中求生，在水中頑強奔跑。

大興安嶺塔河縣潰堤，400餘人被困孤島，已有100餘名被困人員被救出。（央視）

據央視報道，6月19日上午8時左右，400餘名林場職工於黑龍江大興安嶺地區塔河縣十八站中心苗圃加固堤壩，裝填沙袋。由於水勢過大，下午1時左右，堤壩突然潰堤決口，400餘人全部被困孤島。

大興安嶺森林消防支隊出動75名人員，攜4艘沖鋒艇前往營救。截至當日下午4時許，已有100餘名被困人員被救出。

另據《cnBeta》報道，近日，內蒙古東北部、黑龍江北部等地密集降雨，大興安嶺一線甚至創造了新紀錄。6月18日，黑龍江漠河森林消防大隊接到求助電話，當地一間養殖場遭到洪水侵害，300多隻豬、100多隻羊、80多隻鵝和500多斤精飼料被洪水浸泡，漠河森林消防大隊出動70名人員前往救援。

莫大牛羊養殖場負責人表示，其凌晨5點多起床時，發現河水有蔓延趨勢，覺得很快就無法控制，便向消防大隊求助。他稱，消防人員10分鐘後趕到，成功轉移了300多隻豬、100多隻羊等所有牲畜，「將財產損失降到最低」。