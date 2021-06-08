養豬戶5歲女童確診新型豬流感　為台灣首宗人類感染個案

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-08 11:00

台灣出現首宗人類感染新型豬流感個案，據衛福部疾管署周一（7日）公布，一名來自養豬場人家的5歲女童確診。副署長莊人祥表示，涉事養豬場豬隻均未檢出相關病毒，研判為散發事件。目前女童已康復。

莊人祥指，該女童未曾離台，其於3月12日出現流鼻水及咳嗽症狀，3月14日因持續發燒而就診，流感快篩為A型陽性。當時醫師評估無須住院，開立流感抗病毒藥劑後女童便回家，目前已康復。4月5日女童呼吸道檢體分離出新型豬流感病毒（H1N2v），而呼吸道感染常見病毒如腺病毒、呼吸道融合病毒、冠狀病毒、腸病毒及鼻病毒等檢測則均呈陰性反應。此外，農政單位到涉事養豬場為豬隻採集檢體檢驗，結果未檢出H1N2v流感病毒。

莊人祥指，無證據顯示有人傳人現象。（聯合報）

至於個案密切接觸者有6名，其中3人有類流感症狀，經檢驗均未發現相關病毒，當局研判今次案例應屬散發個案，與國際上過去的案例類似，無證據顯示有人傳人現象。

莊人祥表示，國際上H1N2v為存在於豬隻的低病原性流感病毒，很少會在人群之間傳播，但偶爾有人類感染報告，2012至今年全球累計30宗確診病例，當中以美國為多，其次為巴西。病例多具有豬隻暴露史或曾暴露於受污染環境，並不會透過食用肉品受染。他又指，台灣首宗新型豬流感個案的病毒基因序列，與本土過去於豬隻分離H1N2v流感病毒株最為接近，但不相同，比較好的消息是該病毒對克流感及瑞樂沙等抗病毒藥物敏感，個案現已康復。