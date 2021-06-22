司法拍賣貪官USB手指陷入瘋狂　40元跳至近4萬　安徽法院再度叫停

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-22 18:15

繼遊戲王「20周年紀念版青眼白龍」金卡後，安徽滁州中級法院再於周二（22日）中止同一名被執行人的另一個司法拍賣，涉事物品是一個4GB容量的USB手指評估價是50元（人民幣．下同），截至中止前被競拍至近4萬元。 有網民透露，之所以會出現瘋狂競拍，「因為有人傳裡面有比特幣私鑰，司法拍賣玩成了盲盒」。

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據《安徽網》報道，涉事USB手指的描述與此前的遊戲王金卡一樣，都是使用年限不明，長久未使用，無任何配件及說明書，甚至「能否正常使用不詳」。USB手指的品牌是SanDisk Blade，4GB容量版本早已停產，在售的8GB容量在網上售價則為27元左右。

涉事USB手指起拍價40元，評估價為50元，加價幅度1元。截至當天下午3時24分，共吸引209人報名參與拍賣，有1443人設置提醒，多達267565次圍觀。經過一天多時間共1186次競買及1008次延時，截至中止前最終競價為39810元。拍賣網站的封面上，上述USB手指已顯示「本場拍賣已中止」，並有紅字標明原因，「拍品與實際競拍價格嚴重不符，可能存在惡意抬價的行為」。

涉事USB手指與此前的遊戲王金卡均是同一名被執行人。（澎湃新聞）

法院雖然在拍賣過程中已有所提醒及警告，但未能阻止競拍者的瘋狂。（澎湃新聞）

報道更提到，安徽滁州中級法院曾經在拍賣過程中彈出「特別提醒」，呼籲競拍者仔細閱讀標的物調查表和競買公告，理性出價，同時警告悔拍將承擔沒收保證金、補齊差價等法律責任，惡意抬價、擾亂司法拍賣秩序更會被罰款、拘留、追究刑事責任。不過即使法院有所提醒及警告，但競拍者的瘋狂並未停止，甚至有人一次加價1139元。

對於引起瘋狂競拍的原因，有網民就稱是因為網上有流言傳出，指上述USB手指藏有虛擬貨幣比特幣，「只要u盤沒有被物理暴力破壞，格式化也可以恢復的，四萬買個賭石超劃算了」、「萬一裡面有比特幣秘鑰呢」、「說不定修復下能修付出什麼東西來」。