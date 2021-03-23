四川九頂山大熊貓小種群僅剩35隻　面臨高度滅絕風險

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-23 18:30

為推進大熊貓國家公園野外大熊貓小種群保護工作，探索建立大熊貓國家公園管理分局間聯合保護工作機制，3月18日，大熊貓九頂山小種群保護與發展研討會在四川德陽召開。會上指出，目前大熊貓小種群面臨高度滅絕風險，或影響種群遺傳基因的多樣性，甚至整個種群的持續壯大。 據悉，小種群即是因為人為活動、極高山、河流等因素，導致棲息地碎片化而形成的、數量少於一定標準的動植物局域種群。有分析研究指出，一個大熊貓種群若要長期存活，其種群數量至少需要維持在40隻左右。而根據第四次全國大熊貓調查顯示，九頂山小種群只有35隻野生大熊貓。

勿角自然保護區拍到野生大熊貓影像資料圖。（紅星新聞）

大熊貓目前主要分布在中國岷山、邛崍山、大相嶺、小相嶺、涼山和秦嶺6大山系，全國第四次大熊貓調查報告顯示，全國野生大熊貓種群數量1864隻，大熊貓棲息地面積25766平方公里。九頂山野生大熊貓小種群則屬於岷山山系，其分布於茂縣至北川公路南側至其西部的岷江河道之間的區域，涉及什邡、綿竹、都江堰、彭州、茂縣、汶川、安州區等地。但由於自然災害、人類生產生活等因素，大熊貓棲息地碎片化嚴重。汶川地震對九頂山小種群棲息地的損毀最嚴重。

野外大熊貓資料圖。（紅星新聞）

在研討會上，大自然保護協會（TNC）首席科學家張小全稱，目前大熊貓小種群面臨高度滅絕風險。有業內人士表示，導致大熊貓九頂山小種群面臨高度滅絕風險的原因包括，其種群數量有限，存在缺乏遺傳變異性、近親繁殖等遺傳問題，以及出生率和死亡率的隨意性導致種群數量不穩定，逐年都威脅著該種群。在2011年啟動全國第四次大熊貓調查，至2015年公布結果，距今已經過去6年。期間，捕食、競爭、疾病和食物供應的變化導致的環境波動，以及如火災、洪水、乾旱等自然災害隨時都會對種群的生存造成影響。

野外大熊貓資料圖。（紅星新聞）

張小全稱，大熊貓小種群保護是提升野外大熊貓遺傳多樣性，應對棲息地破碎化的重要途徑，可通過採取科學方法，進行棲息地修復、廊道建設，提高小種群野外生存能力，為大熊貓基因庫完整性提供幫助。

（紅星新聞）