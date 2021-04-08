大熊貓盈盈進入發情期　海洋公園即日起關閉「大熊貓之旅」展館

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-08 17:52

大熊貓樂樂及盈盈來港多年，每逢春夏季為大熊貓繁殖季節，海洋公園宣布，「大熊貓之旅」將由今天（8日）起暫停對外開放，直至另行通告，讓兩隻大熊貓盈盈及樂樂「在最佳的環境下準備交配」。

大熊貓盈盈（下）及樂樂（上）早前多次嘗試自然交配，惜未能成功。（海洋公園提供）

海洋公園表示，自三月下旬，雌性大熊貓盈盈開始變得活躍，花更多時間嬉水，食慾有所下降並於棲息地留下氣味標記，由於這些行為轉變以及盈盈的荷爾蒙水平變化，公園的獸醫團隊確認盈盈已進入今年的發情期，而雄性大熊貓樂樂亦在牠的棲息地留下氣味標記及不時嗅探盈盈的氣味，團隊表現跟大熊貓普遍每年一次出現的發情期行為吻合。

海洋公園又指，盈盈和樂樂同為 15 歲，牠們10年前開始嘗試自然交配，並於去年首次成功，動物團隊一直密切觀察兩隻大熊貓的身體狀況，以製造機會給牠們進行自然交配。

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大熊貓盈盈去年7月中起出現食慾下降、休息時間增加及荷爾蒙水平變化等妊娠症狀，公園曾指為大熊貓的妊娠症狀跡象，可是，牠的徵狀於8月底開始逐漸減退，盈盈的荷爾蒙水平亦已回復正常，經過超聲波掃瞄及專家評估後，確定盈盈並未懷孕，再食「詐糊」。