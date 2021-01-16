四川全球唯一白色大熊貓新影像曝光　兩度單獨行動或已離開母親

四川臥龍國家級自然保護區管理局今日（16日）透露，大熊貓國家公園管理局已於近日對外發布全球唯一一隻白色大熊貓野外活動的影像。 專家推算，該隻大熊貓目前約3歲，並判斷其已離開母親「自立門戶」了。

該隻白色大熊貓2019年5月首次現身專家在野外布置的紅外相機，惟之後四川臥龍野外布控的紅外相機，僅在去年2月兩次拍攝到牠的活動，因此畫面異常珍貴。據四川臥龍白色大熊貓保護研究項目執行人譚迎春介紹，從影像判斷白色大熊貓長大了不少，相較於小時的通體白色，其成年後四肢的毛髮顯出了淡淡的金色。在去年兩次記錄中，白色大熊貓都是單獨活動，判斷其已不再依賴母親。

畫面顯示，白色大熊貓一時在雪地漫步，一時靜坐沉思，期間在安裝紅外線相機的大樹旁坐下，全程背對，彷彿像個文靜的女孩。3日後，牠現身1公里外山脊上的另一部紅外線相機中，然後用約10分鐘到達山腳，之後離開。

國際自然保護聯盟（IUCN）熊類專家組成員、北京大學生命科學學院李晟研究員表示，白色大熊貓步伐穩健，身體壯實，毛色光亮，可判斷其健康良好，並解釋「白化」現象縱然罕見，但卻廣泛存在於脊椎動物各類群中。通常而言，「白化」是受動物個體基因突變影響引發，當動物體內色素合成受阻，外部形態便呈現白色、金白色或淺金色，但單純的突變不一定會影響生存，正如影像中的白色大熊貓已基本適應了生存環境，狀態良好。

李晟續指，白色大熊貓可能已從出生地遷移擴散到周邊棲息地，根據野生大熊貓的習性判斷，其很可能是雌性，故在成年後離開母親向外尋找新的棲息地。而為了進一步了解其狀況及白化突變基因在當地野生大熊貓種群中的分佈情況，專家們還需擴大監測範圍，並動用DNA檢測等技術。

（紅星新聞）