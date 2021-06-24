據報趙紫陽北京故居開始搬遷　部分生前遺物運至市郊倉庫封存

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-24 21:58

消息指，已故中共前總書記趙紫陽，位於北京富強胡同6號四合院的故居開始搬遷。

據悉，故居內書房和臥室中的物品，今早（24日）由四輛貨車搬至市郊的倉庫，包括床、梳化、凳、櫃等趙紫陽於廣東、四川、以及中央任職時用過的物件。

其家人將封存部分物品，而另一部分就計劃捐贈給家鄉河南、內地學校和博物館。至於故居中餘下的物品則主要屬於趙紫陽的家人，仍需約一個月的時間搬走。

趙紫陽生前曾常於書房和臥室中健身、演講、提字。2005年，趙紫陽去世後，民眾亦於此對他進行悼念。

而在趙紫陽去世之後，該處故居主要由其女兒王雁南一家居住。據獨立媒體人高瑜介紹，王雁南一家在2020年收到中共中央辦公廳口頭通知，要求其在限期之前搬離。

據了解，目前，中共中央辦公廳已按趙紫陽的級別，為其家人安排一個市區住所選址，但未有具體落實時間表，故居原址日後安排亦未有定案。

因在「六四事件」中公開發表的言論與中共領導集體的立場不一致，趙紫陽被免職，並由中南海搬至富強胡同6號四合院居住。

自2005年趙紫陽去世後，其骨灰曾長時間存放於故居中，直至2019年趙紫陽誕辰百年之際，其骨灰才與妻子梁伯琪的骨灰合葬。