新冠疫苗｜廣東疾控澄清鋁佐劑傳言　對人體安全不可能損害大腦

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-26 10:12

廣東疾控中心日前在微信公眾號上發表文章，回應部分與新冠疫苗接種相關的熱門問題，當中包括有澄清疫苗中的鋁佐劑實際上對人體是安全，不可能穿過血腦屏障造成大腦損害。 另據國家衛健委通報，內地在周五（25日）新增25宗確診病例，以及有23宗無症狀感染者，均為境外輸入。

廣東疾控澄清，疫苗中的鋁佐劑實際上對人體是安全，不可能穿過血腦屏障造成大腦損害。（視覺中國）

對於疫苗接種的安全問題，廣東疾控指，如果對疫苗的活性成分、任何一種非活性成分、生產工藝中使用的物質過敏者，或以前接種同類疫苗時出現嚴重過敏者，都不建議接種新冠疫苗。不過，廣東疾控同時表明，目前使用的新冠疫苗不含青霉素、頭孢、氧氟沙星成分，對以上成分過敏者是可以接種。

至於有傳言稱新冠疫苗中的鋁佐劑納米顆粒會穿過血腦屏障造成大腦損害一事，廣東疾控澄清，新冠疫苗所含鋁佐劑的作用，是要增強疫苗的免疫原性，即是增強人體對疫苗免疫應答。疫苗的鋁佐劑含量非常低，遠低於人體從食物攝入量，對人體是安全。疫苗中氫氧化鋁（或磷酸鋁）顆粒直徑，更是遠遠達不到「納米顆粒」水平，也不可能穿過血腦屏障。即使極少量鋁佐劑會進入到血液循環，絕大多數進入體內的鋁會很快排出體外。