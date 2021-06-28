發改委：居民電價偏低　將完善居民階梯電價制還原電力商品屬性

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-28 11:47

據中國政府網於6月24日發布的信息，國家發改委表示，內地居民電價偏低，工商業電價偏高，下一步要完善居民階梯電價制度，逐步緩解電價交叉補貼，使電力價格更好地反映供電成本，還原電力的商品屬性，形成更加充分反映用電成本、供求關係和資源稀缺程度的居民電價機制。

此外，國家發改委還提到，「為鼓勵城鄉居民多用清潔的電力資源，少用煤取暖，《關於北方地區清潔供暖價格政策的意見》（發改價格〔2017〕1684號）明確，適宜『煤改電』的地區，要通過完善銷售側峰谷分時價格制度，優化居民用電階梯價格政策，大力推進市場化交易機制等，降低清潔供暖用電成本」。

內媒《澎湃新聞》報道指，居民階梯電價制度實施多年以來，已有不少民眾反映「定價跟不上生活水平提高」。例如在2020年9月，浙江媒體《小時新聞》曾刊發時評文章稱，「設立階梯電價的目的是為了在保障基本需求的同時，抬高用電大戶的用電成本，引導社會節約用電。在這個制度下，用電量能達到第三階梯的應該是極少數，可如今，我們身邊這麼多人紛紛反映電價過高，就需要引起重視了」。

據早前報道，受經濟復蘇加速和持續高溫影響，廣東省用電需求不斷攀升，部分地區已開啟「錯峰用電」模式。「錯峰用電」模式對工廠的訂單履約產生負面影響，工廠只能在能夠正常供電的日期安排工人早晚輪班生產。