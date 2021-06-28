武漢實驗室澳籍科學家：安全規定嚴格　新冠病毒最有可能源於自然

撰文： 米樂 最後更新日期： 2021-06-28 17:15

新冠病毒（SARS-CoV-2）溯源中美持續交鋒。美媒最新報道顯示，武漢實驗室唯一外籍科學家認為，新冠病毒很可能是自然形成的，並聲稱自己在研究所期間沒有生病，而她在研究所認識的人到了2019年底也沒生病。

2021年2月3日，負責調查新冠病毒起源的世界衞生組織成員到達武漢病毒研究所。（Reuters）

美國彭博社6月28日發佈澳洲病毒學家安德森（Danielle Anderson）的專訪內容。安德森2016年在杜克一新加坡國大醫學院任職期間，開始與武漢研究員展開合作。她在2019年曾有一段時間每天前往研究所，同年11月結束在研究所的工作。

安德森指含部分真實內容，或被歪曲的信息掩蓋了關於實驗室功能和活動的準確信息，並稱實驗室功能和活動比媒體報道的更為常規。

安德森説，實驗室有嚴格規定和要求，旨在確保正在研究的病原體受到控制，研究員也得先接受長達45小時的培訓，才能取得獲准獨自在實驗室工作的認證。此外，研究所也有通報程序，通報出現與在高風險防護實驗室的病原體相對應的症狀。

她説：「如果有人生病，我會假定我接下來會生病，但我沒有。」

安德森也聲稱，許多與她合作的武漢工作人員曾在2019年12月曾去新加坡參加一項活動，但沒聽説實驗室傳出有人生病的信息。

安德森説，如果有證據表明新冠肺炎（COVID-19）疫情源自武漢實驗室，她「可以預見下來可能會發生的事件」，並稱自己還沒天真到絕對將這個因素排除在外。

她指出，研究人員花了近十年的時間才確定重症急性呼吸綜合症（SARS）病原體在自然界的源頭，所以對於研究人員還沒有找到「確鑿證據」，確定導致新冠病毒爆發的蝙蝠類種，她並不感到驚訝。

近來，中美兩國正就新冠病毒疫情源頭與疫情信息透明度問題展開口水戰。北京曾提出了新冠病毒通過受污染的冷凍食品從海外進入中國的理論，而一些外國政治人物則呼籲對該病毒從實驗室泄漏的可能性進行更多調查。

武漢研究所多次陷新冠病毒外泄風波（請點擊大圖瀏覽）：

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《華爾街日報》5月曾報道，3名武漢病毒研究所人員在2019年11月疑似患病，他們的症狀嚴重到必須去醫院求醫。武漢病毒研究所新發傳染病研究中心主任石正麗隨後在《紐約時報》訪問中，駁斥病毒從實驗室泄漏的質疑。

值得一提的是，美國國家過敏症與傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）6月21日在《紐約時報》播客節目中曾明確表示，他不認為新冠病毒可能是從中國武漢病毒研究所泄漏。

作為免疫學家的福奇説：「與絕大多數了解病毒學和進化生物學的科學工作者一樣，我認為，最有可能的解釋是，（新冠病毒）是由動物自然傳至人類的。」

待解的新冠病毒源頭之謎（點擊大圖瀏覽）：

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福奇説，他本人雖然並非進化病毒學家，但研究了新冠病毒的該領域專家們指出，新冠病毒與因接近蝙蝠病毒而進化的東西絕對兼容。

此外，外交部發言人趙立堅6月17日在例行記者會上表示，中國科學家最早發現新冠病毒基因序列，並不意味着武漢就是新冠病毒的源頭，更不能借此推斷出病毒是由中國科學家制造的。