183人接種阿斯利康後死亡　台灣疫苗事故特別多？

撰文： 張鈞凱 最後更新日期： 2021-06-28 11:00

台灣新冠肺炎疫苗短缺問題仍未得到解決，截至上周五（6月25日），台灣擁有的485.66萬劑疫苗中，僅有111.66萬劑屬自購，其餘374萬劑均為日本與美國援贈。 台灣疫苗接種人口涵蓋率已從起初不到1%，增加至目前的將近8%，各方人士與從業人員都希望爭取納入政府公費疫苗排序的優先對象。

接種疫苗猝死頻傳

截至上周五（6月25日）晚上9時22分為止，全台已有183人在注射阿斯利康疫苗之後死亡，其中又以75歲以上長者（含65歲以上具原住民身份者）人數最多。猝死個案中，有的是飯後嘔吐不治，有的是高燒畏寒及出現血栓而亡，有的則是腹痛送醫開刀後離世，情況不一而足。

在高雄市接種疫苗的長者。（中央社）

面對民眾的質疑，流行疫情指揮中心祭出30萬元新台幣（約8.35萬港元）補助，鼓勵接種疫苗後死亡個案參與解剖，藉此釐清死因。指揮官陳時中表示，目前尚未有個案判定與疫苗相關；發言人莊人祥也表示，目前已解剖的案例初步研判死因皆與疫苗無關。

在此之前，流行疫情指揮中心為了「安撫」民心，甚至給出長者多患有潛在慢性病、使得這類疫苗接種後通報死亡的個案增加，以及即便在未接種新冠疫苗的情形之下，預期平均每日都會有200多名75歲以上長者死亡等說法。

台灣官方對接種疫苗後死亡的解釋並非孤例。以香港為例，截至5月30日，本港市民共接種約236.4萬劑新冠疫苗，衞生署同期接獲3,289宗異常事件報告，佔接種總劑量的0.14%；其中21宗為離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案，佔接種總劑量的0.0009%。疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝表示，有接種疫苗人士的死亡率不比沒有接種疫苗的人高，希望大眾不要陷入「只見樹木、不見樹林」的心理錯覺。

長者依序排隊報到。（中央社）

台灣民眾對於接種疫苗猝死的擔憂並沒有因官方解說而止血，且仍在蔓延中。一些長者表明心聲：「不打疫苗，搞不好還能多活兩天。」台灣網絡上還流傳這樣的帖文，「打疫苗：猝死；不打疫苗：病死；每天看新聞：氣死；封城下去：窮死；小孩放假：煩死；沒工作：餓死；關在家裏：等死。」這些說法雖是台灣民眾對於現況的「自嘲」，卻體現出內心的無奈、無力與無言。

根據每百人接種劑數的全球統計來看，台灣和菲律賓、孟加拉、伊朗、阿爾及利亞、緬甸等地區屬於同一級別，民眾暴露於疫情之下苦無疫苗的孤立無援，完全與民進黨政府所說的「超前部署」大相逕庭。

七成民眾不願接種本土疫苗

從民進黨政府的態度來看，顯然寄希望於高端、聯亞等本土疫苗。問題在於，台灣本土疫苗研製過程爭議不斷，還出現了此起彼落的炒股疑雲，政治力干預也層出不窮，台灣中研院院士陳培哲甚至憤而辭去疫苗審查委員，直指「最大困難就是來自蔡英文總統」。台灣媒體和政黨所做的不同民調都顯示，台灣有高達六至七成的民眾不願意接種本土疫苗。