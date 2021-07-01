中共百年｜中國傳媒大學女領誦員搶鏡　經層層選拔專業培訓3個月

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-07-01 16:18

慶祝中國共產黨成立100周年大會7月1日在北京天安門廣場舉行，共青團員和少先隊員代表集體致獻詞，四名領誦員引人注目，其中一名女領誦員馮琳更因「高顏值」在網絡走紅，同時其背後的選拔經歷也被披露。

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資料顯示，馮琳1999年10月出生，來自浙江嘉興，先後就讀於海鹽縣萬祿幼兒園，海鹽縣向陽小學、海鹽縣博才實驗學校、浙江元濟高級中學。她曾以浙江省綜合分第二名被中國傳媒大學播音與主持專業錄取，現在是一名大三學生。

馮琳的父親馮波是海鹽煙草公司職工，母親葉紅杰在海鹽城西北路經營一家縫紉線店。馮琳的父親馮波在接受浙江當地媒體採訪時表示，自己也收看了中共建黨百年大慶，他為女兒馮琳感到自豪，女兒很有自己的主見，從小到大都很聽話，也是經過層層選拔才最終有機會站在天安門廣場領誦。而談起馮琳與播音主持的緣起，馮琳的母親説女兒從小就喜歡主持、喜歡朗誦，在讀小學和中學時曾主持過學校的一些開學典禮和結業典禮。

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據介紹，包括馮琳在內的四名領誦員是從最初的3,454名學生中，經過層層選拔篩選出來的。在為期三個月的專業培訓中，有播音專業的老師領他們訓練發聲，有專業形體老師為他們糾正站姿。無論是走路的步伐，還是擺臂的幅度，都經過了上百次的訓練，形成肌肉記憶，從而保證現場動作整齊劃一。

此外，培訓老師還安排他們觀看《建黨偉業》、《建軍大業》等電影，讓他們更了解中共黨史。對於自己能在天安門廣場上朗誦，馮琳表示「太幸運了」，她還説，「我是浙江嘉興人，從小就知道，我的家鄉是革命聖地，是紅船破浪啓航之地，是中國共產黨誕生的地方。」