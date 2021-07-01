中共百年｜「五章」 頒齊　共和國最高榮譽「五章一簿」是甚麼？

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-07-01 17:30

「七一勳章」頒授儀式於6月29日上午在北京人民大會堂舉行，並由中共中央總書記習近平親自頒授，也是以中共中央名義首次頒授，至此中國最高榮譽體系中的「五章」已全部頒齊。 中國最高榮譽體系中有「五章一簿」，「五章」是指「共和國勳章」、「七一勳章」、「八一勳章」、「友誼勳章」以及國家榮譽稱號，「一簿」是指功勳簿，本文將為大家一一介紹。

2017年7月，由黨和國家功勳表彰工作委員會制定的黨、國家、軍隊功勳榮譽表彰條例和授予辦法，經中共中央批准實施。中國確立了以「五章一簿」為主幹的功勳榮譽表彰制度體系。

「七一勳章」是為表彰「在中國特色社會主義偉大事業和黨的建設新的偉大工程中，作出傑出貢獻的黨員」。（新華社）

據官方解釋，「七一勳章」是為表彰「在中國特色社會主義偉大事業和黨的建設新的偉大工程中，作出傑出貢獻的黨員」，「是黨內最高榮譽」。6月29日當日獲授勳者共有22人，包括馬毛姐、王書茂、王蘭花等。

「共和國勳章」授予在中國特色社會主義建設和保衛國家中作出巨大貢獻、建立卓越功勳的傑出人士。（新華社）

「共和國勳章」授予在中國特色社會主義建設和保衛國家中作出巨大貢獻、建立卓越功勳的傑出人士。「共和國勳章」是根據憲法法律規定，由全國人大常委會決定、國家主席簽發證書並頒授的國家勳章，是國家最高榮譽。截至目前，于敏、申紀蘭、孫家棟、李延年、張富清、袁隆平、黃旭華、屠呦呦、鍾南山等人獲授「共和國勳章」。

「友誼勳章」授予在中國社會主義現代化建設和促進中外交流合作、維護世界和平中作出傑出貢獻的外國人。（新華社）

「友誼勳章」授予在中國社會主義現代化建設和促進中外交流合作、維護世界和平中作出傑出貢獻的外國人。2018年6月8日，國家主席習近平向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）授予首枚「友誼勳章」。此後，哈薩克（Kazakhstan）首任總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）、前古巴最高領導人勞爾卡斯特羅（Raúl Castro）等人也獲授「友誼勳章」。

「八一勳章」授予在維護國家主權、安全、發展利益，推進國防和軍隊現代化建設中建立卓越功勳的軍隊人員。（《新京報》）

「八一勳章」授予在維護國家主權、安全、發展利益，推進國防和軍隊現代化建設中建立卓越功勳的軍隊人員，這是由中央軍委決定、中央軍委主席簽發證書並頒授的軍隊最高榮譽。

2017年7月28日，麥賢得、馬偉明、李中華、王忠心、景海鵬、程開甲、韋昌進、王剛、冷鵬飛、印春榮等10人獲得「八一勳章」。

國家榮譽稱號授予在經濟、社會、國防、外交、教育、科技、文化、衛生、體育等各領域各行業作出重大貢獻、享有崇高聲譽的傑出人士。（新華社）

國家榮譽稱號則授予在經濟、社會、國防、外交、教育、科技、文化、衛生、體育等各領域各行業作出重大貢獻、享有崇高聲譽的傑出人士，獲得者包括全國政協副主席、香港前特首董建華及解放軍軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所所長陳薇。而為記載上述功勳榮譽獲得者及其功績，中國還專門設立了黨、國家、軍隊功勳簿。