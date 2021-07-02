中共百年｜104歲宋平出席黨慶大會　曾為習近平站台力挺反腐改革

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-07-02 15:38

慶祝中國共產黨成立100周年大會7月1日在北京舉行，中共七常委登上天安門城樓。一同現身的還有多位中共元老，其中已過百歲的中共政壇「伯樂」宋平最為受矚。

7月1日，104歲高齡的宋平（前排左三）現身天安門城樓。（美聯社）

公開資料顯示，宋平1917年出生，現今已104歲高齡。央視播放畫面顯示，宋平雖已年邁但精神良好。

宋平退休後非常低調，「偶有露面，往往是在逢十的建黨紀念日和黨代會換屆，或者需要支持什麼事業。」這是有官方背景的中國媒體對宋平中共十八大後表現的評價。

在2019年新中國成立70周年慶典上，宋平也有現身天安門城樓，這是他告別政壇後第四次參加閲兵儀式。

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2015年9月3日，習近平在正式宣布軍改方案（2015年11月24日至26日，中央軍委改革工作會議在京舉行）前，在天安門舉行了其上任後的第一次大閲兵——紀念抗戰勝利70周年閲兵式。年近百歲的宋平戴着太陽眼鏡，胸前戴着勳章，登上天安門城樓。據媒體報道，當天出現在城樓上的現任和卸任中國國家領導人中，只有習近平和宋平兩人穿了中山裝。作為一種政治服裝，中山裝既繼承傳統又另有深意。

在中共政壇，宋平被視為胡錦濤伯樂、習近平改革站台人。2015年8月前後，就有傳言稱，宋平曾給中共離退休高層寫信，提出包括不干涉中共「十九大」的籌備工作等三條規則。為中共現任領導人擺脱「老人干政」出力。

亦有傳媒爆料稱，2016年10月的中共十八屆六中全會後，中共紅二代、紅三代曾聯署致信政治局和習近平，就各項國策提意見。這篇未經證實的報道指，在習近平等中共現任高層多管齊下控制這些紅二代的活動的同時，作為中共目前最年長的退休常委和元老，宋平2016年初秋在香山與曾任政治局常委、委員的退休紅二代們談話，要求他們校正自身利益，約束子女及其親屬在經濟、金融領域的活動。

2016年12月，已近百歲高齡的宋平，在中南海接見了山東臨沂九間棚村書記劉嘉坤，囑託劉要按照習近平的要求做好扶貧。2017年2月，宋平在海南接見了江蘇中遠助學幫老基金會發起人徐中遠等人，宋平説：「農村貧困家庭的孩子上大學，這是他們徹底改變自己命運的出路，也是農村脱貧致富的長久之計」。

因為這兩次接見都涉及扶貧，宋平被外界認為「緊扣習近平扶貧執政要點」，以示為習近平的治國政策「站台」。而除了前文所説的勸退元老説服紅二代、高調自持扶貧外，宋平多次在關鍵時期露面，力挺習近平反腐、黨建以及改革。

2014年7月29日，有「政法王」之稱的中共政治局前常委周永康落馬，一時間政壇風雲詭秘。敏感時刻，宋平現身官方舉辦的國慶65周年招待會。

宋平與習近平淵源也頗深。除了都是清華校友之外，宋平和習近平的父親習仲勳曾經共事過，在習仲勳擔任國務院副總理兼秘書長時，宋平是國家計委副主任，工作上早有聯繫。

中共十八大之後出現的著名的「學習粉絲團」，貼出的一張舊照顯示，1980年習仲勳以中國國務院副總理身份訪美時，時任甘肅省委第一書記的宋平隨同出訪，他們被當時的紐約市市長分別用左右手緊緊摟住。在另一張照片中，在夏威夷土著人的招待之下，他們開懷大笑。