新中國疾病消亡史：天花、脊髓灰質炎、絲蟲病、瘧疾相繼消除

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-07-03 19:30

世界衛生組織6月30日發布新聞稿，指中國正式獲得世衛給予的無瘧疾認證，中國瘧疾感染病例數目由1940年代的每年報告3000萬宗減少至0宗。 實際上，瘧疾並非中國第一個消除的傳染病。據《人民日報》梳理，中華人民共和國成立70多年以來，在一代代科技、醫務工作者和公共衛生人員的努力下，天花、脊髓灰質炎（俗稱小兒麻痺症）、絲蟲病等疾病已相繼消除。

中國瘧疾感染病例數目由1940年代的每年報告3000萬宗減少至0宗。（視覺中國）

60年代消滅天花 比世界領先17年

天花（Smallpox）是由天花病毒引起的一種烈性傳染病，感染者在發病時全身都會佈滿紅疹，然後結痂，最後留下滿臉「麻子」。1952年以前，天花是中國死亡率最高的急性傳染病之一，每年有近萬人喪生。

英國醫生發明牛痘接種法後傳播到全球，可以預防天花。1950年10月，中國明文規定全民接種天花疫苗，即俗稱的「種痘」。中國工程院院士趙鎧後來帶領團隊發明瞭耐熱液體痘苗，解決疫苗必須冷藏導致難以在偏遠和農村地區推廣的難題。

此後，中國進行了三次強制性全民種痘和兩次接種，在這十年間，五億多人口獲得了近18億劑疫苗，通過高接種率和對確診患者的密切管控，全國天花病例數從10萬多人銳減為300多例。1954年，全國大中城市再未有天花流行。

1977年10月26日，全球最後一例天花患者被治癒。1979年7月30日經世界衛生組織檢查證實，中國已於60年代消滅天花，比世界還要早了17年。

2016年5月31日，上海全市預防接種門診就可以提供免費二價脊灰減毒活疫苗。（視覺中國）

新世紀初消除脊髓灰質炎

1955年，江蘇南通發生了中國有史以來第一次脊髓灰質炎（poliomyelitis）大流行，共發現麻痹型患者1680例，病死率逾27%，許多患兒即使能活下來，也不幸終身殘疾。

病毒學專家顧方舟臨危受命，帶領團隊在昆明研究脊髓灰質炎疫苗，最終在1960年研發成功。當年年底，首批500萬人份疫苗在全國11個城市推廣，疾病得到有效控制。此後為便於在全國推廣免疫，他和研究團隊將液體疫苗製成糖丸。

1964年，糖丸疫苗在全國推廣後，脊髓灰質炎的年平均發病率大大下降。1994年發現最後一例患者後，至今未發現由本土病毒引起的脊髓灰質炎病例。及至2000年，「中國消滅脊髓灰質炎證實報告簽字儀式」在北京舉行，中國成為無脊髓灰質炎國家。顧方舟後來獲得「人民科學家」國家榮譽稱號。

中國脊髓灰質炎減毒活疫苗發明者顧方舟。（人民日報）

中國成全球首個消滅絲蟲病國家

絲蟲病是一種通過蚊蟲叮咬令人致殘的傳染病，中國曾經是絲蟲病流行最嚴重的國家之一，流行範圍達山東、河南、上海、浙江、福建、廣東、海南等16個省、自治區、直轄市的864個縣（市），絲蟲病患者達3000多萬人，其中慢性絲蟲病患者540萬人。患者主要症狀是肢體和生殖系統畸形，俗稱「象皮腫」。

據介紹，人群普遍服用抗絲蟲藥物後，就可消滅傳染源，使人和蚊蟲受感染的機會大大減少。而中國絲蟲病防治一直把控制傳染源放在首位。當人群微絲蚴感染率下降到5%左右後，專家們又提出了「食鹽加藥」 的防治方法。

進入21世紀，中國多個曾是絲蟲病高發地區的省市宣布徹底消除絲蟲病。2007年5月9日，經世界衛生組織審核，中國在全球83個絲蟲病流行國家和地區中，率先消除絲蟲病。

除去以上疾病外，碘缺乏病、地方性氟中毒、血吸蟲病、麻風病、致盲性沙眼等多個疾病也在中國得到良好控制，2020年，在40種全國法定傳染病中，有5種疾病新增確診病例與死亡病例都是零，5種疾病新增病例數不超過10例。