海南離島免稅一年銷售額達468億元　按年增226%

撰文：孫聖然
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據海口海關周六（3日）公布統計數據顯示，自去年7月1日海南離島免稅購物政策調整，至今年6月30日的一年期間，海關監管離島免稅購物金額達468億元（人民幣，下同），按年增長226%。
今年7月2日，顧客在海口日月廣場免稅店購物。（新華社）
去年6月，《海南自由貿易港建設總體方案》發布，並於7月1日調整海南離島免稅政策，免稅購物額度由每年每人3萬元，提高至10萬元；取消單件商品8000元免稅限額規定及大部分品類單次購買數量限制；免稅商品種類由38類增至45類。
一年來，海南離島免稅購物消費持續增長。截至今年6月底，海南離島免稅商品共銷售6072萬件，按年增長211%；購物人數682萬人次，按年增長102%。
此外，今年2月，為便利旅客購物、擴大政策效應，離島免稅購物又增加離島旅客「郵寄送達」、島內居民「返島提取」兩種提貨方式。截至今年6月底，海南離島免稅企業共完成離島旅客郵寄送達免稅品金額約12.3億元、208萬件、23.1萬人次，完成島內居民離島寄存、返島提取免稅品金額約1億元、12.4萬件、1.3萬人次。
另據海關統計，銷售金額前三的商品分別為化妝品、手錶、首飾，銷售金額合共占同期離島免稅銷售總額的71.5%。