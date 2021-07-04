新冠肺炎｜上海疫苗接種率達77.6%　黃金數值原來由此推算得出？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-07-04 18:09

上海市疾控中心公布，截至6月29日，上海市已完成新冠疫苗兩劑次接種人數達1683.6萬人，18歲以上疫苗接種率已達77.6%，全市累計接種3527.71萬劑次。 對於為何接種率要求是77.6%，上海市疾控中心免疫規劃所主管醫師任佳表示，77.6%是中國建立起新冠病毒群體免疫屏障需要達到的人群接種比例，是根據新冠病毒的R0值（2.6），以及新冠疫苗的保護效力值推算得出。

截至6月29日，上海市已完成新冠疫苗兩劑次接種人數達1683.6萬人。（中新社）

任佳解釋，R0值（基本傳染數，Basic Reproduction Number）指平均每個感染者能夠感染其他人的數量，數值會受地區、人群、毒株類型、防控措施等條件影響，而取值2.6是基於中國現有的疫情監測數據，亦即在沒有任何包括疫苗在內的干預措施情況下，一名新冠患者可以傳播2.6個人。

若要阻斷傳染病，就要讓R0值降低。以R0值為2.6的新冠肺炎為例，阻斷病毒傳播至少要有1.6個人是必須有抵抗力，即有效接種率需要達到1.6/2.6=61.54%。

孫曉冬指出，任何疫苗的保護效力都不可能達到100%。（中新社）

上海市疾控中心副主任孫曉冬指出，到目前為止，任何疫苗的保護效力都不可能達到100%，有個別人無法產生有效保護，因此接種疫苗的人數必須更多。

孫曉冬坦言，基於目前已公布的三期臨床中數據最高的中國國藥疫苗數據，估算疫苗對於發病的保護效力為79.34%，即100個接種疫苗的人中，只有近80人能產生保護作用。因此，用有效接種率61.54%除以保護效力79.34%，就得出了77.6%，代表基於疫苗的保護效力，達到足夠的有效接種率需要達到的實際接種率。

他表示，目前中國的新冠疫苗接種對象為18歲及以上的成人，因此77.6%的接種率僅針對成年人。對於疫苗未覆蓋的18歲以下人士，以及少數因為有接種禁忌而無法接種疫苗的人士，通過構建群體免疫屏障對相關人群產生間接保護尤為重要。