美媒防疫排行榜：內地上第8　香港急跌廿名　台灣排第44墊底兩岸

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-06-29 13:13

美媒《彭博社》（Bloomberg）於當地時間6月28日發佈以「世界終於重啓，最好和最壞的去處」（The Best And Worst Places to Be as The World Finally Reopens）為題的全球抗疫排行榜，美國因快速而廣泛的推廣疫苗接種榮獲第一名，擺脱2020年以來疫情最嚴重的惡名，而原本的「防疫資優生」台灣排名不斷落後，在全球53大經濟體中排在第44名，中國大陸則排在第八名，比起5月時上升1名。

彭博社公佈全球抗疫排名，台灣因疫苗施打進度嚴重落後，排名慘跌至44名。（吳逸驊／多維新聞）

《彭博社》每個月發佈全球抗疫排行榜（Covid Resilience Ranking），針對全球53大經濟體進行抗疫評分，此次該項排行評分項目有所調整，無法與前一次的排名進行直接比較。此次評分項目為疫苗接種率、封鎖嚴重性、航班飛行力，以及開放接種旅客的旅行路線等四項指標，分別以藍色及橘色代表較好和較差，台灣在四項指標中皆得到橘色的差評。

《彭博社》表示，此次的抗疫指標評比標準愈來愈指向一個目標：恢復正常。該報道提到，相比起5月，亞太部份地區先前防疫表現卓越，如今卻出現不同局面，例如新加坡（第2跌至第13）、香港（第10跌至第30）及澳洲（第3跌至第7）仍然實行嚴格的邊界管制，對於小規模病例採取零容忍的態度，限縮了重開邊界能力，因而排名退步；而台灣5月時曾排在第15名，之所以倒退，除了上述相同理由外，更受累於疫苗接種進度滯慢，且疫情出現爆發，因而排名落至倒數。

對比《彭博社》的此項排行中，位於亞太地區的經濟體，中國大陸排名第八名，韓國為第十名，新加坡第13名，日本第20名，香港第30名，而台灣則以52.1的總分位居第44名。另倒數十名之內者，含台灣在內共有七個來自亞太地區。