美媒防疫排行榜：內地上第8　香港急跌廿名　台灣排第44墊底兩岸

美媒《彭博社》(Bloomberg)於當地時間6月28日發佈以「世界終於重啓,最好和最壞的去處」(The Best And Worst Places to Be as The World Finally Reopens)為題的全球抗疫排行榜,美國因快速而廣泛的推廣疫苗接種榮獲第一名,擺脱2020年以來疫情最嚴重的惡名,而原本的「防疫資優生」台灣排名不斷落後,在全球53大經濟體中排在第44名,中國大陸則排在第八名,比起5月時上升1名。