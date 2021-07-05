中印衝突｜中方公開死亡官兵遺物　網絡流傳印軍遭圍毆及俘虜照片

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-07-05 11:41

近日，中國官方公布了在中印邊境衝突中死亡的「衞國戍邊英雄」的遺物。這些遺物首次在中國軍事博物館展出。

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官方通報稱：在2020年6月爆發的中印邊境衝突中，團長祁發寶本着談判解決問題的誠意，僅帶幾名官兵前出交涉。但印方蓄謀暴力攻擊，雙方發生激烈衝突。祁發寶身負重傷，營長陳紅軍、戰士陳祥榕、肖思遠、王焯冉犧牲。

而後，中共中央軍委授予祁發寶「衞國戍邊英雄團長」榮譽稱號，追授陳紅軍「衞國戍邊英雄」榮譽稱號，給陳祥榕、肖思遠、王焯冉追記一等功。

近日，上述人員的遺物首次在中國軍事博物館展出：肖思遠犧牲時被撕碎的棉衣；王焯冉的第四份入黨申請書；陳紅軍寫得密密麻麻的工作記事簿；陳祥榕生前寫給媽媽的信，剛寫下抬頭「親愛的媽媽」5個字，就再無落筆，兩封家書都是如此。

中國軍方此前曾公布中印加勒萬河谷衝突細節，證實4名軍人死亡（1名營長、3名士兵），另1名團長祁發寶重傷，並公開衝突現場影片。

解放軍加勒萬河谷地區行動畫面（點擊大圖瀏覽）：

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因印度方面的攻勢宣傳，加之解放軍官兵遭遇印軍主動攻擊，中國軍方的宣傳一度令內部民眾感到疑惑，甚至是強烈不滿，認為應該時時刻刻提防印軍。

隨着事態逐漸平息，中國網絡開始流出多張印軍被解放軍群毆、被俘虜，被救治的照片。從拍攝鏡頭看，多與解放軍內部有關。因此不排除解放軍有意為之。

解放軍俘虜印軍士兵畫面（點擊大圖瀏覽）：