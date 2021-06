美國小天后Billie Eilish涉辱華道歉　13歲拍抖音片提及「chink」

撰文: 李亭 葉琪 最後更新日期: 2021-06-23 15:09

美國小天后Billie Eilish日前被網民發現其早年有拍攝多段抖音片段,內容有涉嫌種族歧視黑人及辱華。 Billie Eilish當地時間周一(21日)在社交平台上發文道歉,強調絕對無意傷害別人,自認是愚蠢和惡心。

事緣有網發現Billie Eilish在13歲時拍攝的3段抖音短片中,曾模仿亞洲人口音、說出侮辱性詞語「chink」(中國佬),又以戲謔方式模仿黑人講英文。chink一詞來自美國黑人說唱歌手Tyler, the Creator的作品《Fish》,歌詞是「Of an eye I can make a white girl look chink」(用一隻眼睛我能讓一個白人女孩看起來像中國佬),令人聯想到「矇豬眼」。

Billie Eilish在其Instagram的限時動態上發文解釋,當時她是在某首歌曲中聽到「chink」,但並不知道是含有貶低亞洲人的意思,如今已覺得震驚及尷尬,自認愚蠢和惡心,為此公開道歉。針對模仿黑人口音一事,Billie Eilish就稱她從小喜歡胡言亂語,尤其是對着家人、朋友和寵物,「熟悉我的人都知道我一直用聲音逗樂子」。Billie Eilish強調絕對無意傷害任何人,亦一直都有爭取包容、善良、公平、和平,希望繼續跟大家對話、聆聽和學習。

資料顯示,2001年12月出生於美國洛杉磯的Billie Eilish是美國近年炙手可熱的創作型歌手,其在2019年推出的首張專輯後在全球爆紅,單曲《Bad Guy》更是年度世界銷量冠軍。Billie Eilish20歲不到就已是格林美獎史上首位包攬年度製作、年度專輯、年度歌曲、年度流行專輯及最佳新人的歌手。