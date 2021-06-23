撰文： 外鄉人 最後更新日期： 2021-06-23 18:41

【辱華／茅野愛衣／聲優／動漫／手遊／手機遊戲】幾個月前人氣日本女聲優「茅野愛衣」參拜靖國神社，觸碰到中國內地網民／小粉紅的神經，紛紛對此聲優「出征」。事隔數月本以為事件已平息，不料最近又有新發展。

茅野愛衣作為一線人氣聲優，內地多款手機遊戲都有請她參加配音為遊戲獻聲；最近就有網民發現芽野愛衣配音的多款手遊角色，被抽起配音。

👇👇按圖放大 茅野愛衣被中國手遊秋後算帳👇👇

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👇👇按圖放大茅野愛衣拜靖國神社事件重溫👇👇

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