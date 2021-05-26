江蘇反詐宣講員誤信「中國銀監會」損失18萬　稱騙子深諳心理學

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-26 22:01

電話詐騙案時有發生，江蘇常州一名女子日前遭電話詐騙損失18萬元（人民幣，下同）。令人關注的是這名女子之前配合警方當過反詐宣講員，策劃過反詐宣傳活動，並參演過反詐節目，不料竟也受騙上當。目前，警方已介入調查。

內媒《江蘇新聞》報道指，受害人小燕日前報警稱，她於本月6日接到一通陌生電話，對方自稱是某金融平台的客服人員，指她在大學時使用過該平台的校園貸，如果不註銷就會影響之後的徵信。

當時小燕回想起在大學時曾經把身分證借給同學拿去刷單，她就把兩件事情聯繫在一起。之後小燕又陸續收到對方發來很多郵件，有各種抬頭是「中國銀行業監督管理委員會」（簡稱中國銀監會，部門已撤銷）之類的截圖，她信以為真，便按要求下載了一款APP，和對方進行語音聯絡，並按對方指示操作了多個銀行帳戶的存款。在兩個小時裡，小燕分多次將18萬元轉帳到對方提供的帳戶上。

小燕事後表示，以前聽到人家遭遇電話詐騙還覺得不可思議，總覺得自己本身從事過反詐宣傳，還演過這方面的節目，但自己遇到這件事後，還是不小心中招了。

小燕分析稱，騙子深諳心理學，把握詐騙過程的每一個步驟，語速、節奏非常快，讓人感到很緊張，根本來不及思考。事發時她稍微有點遲緩，騙子就催她說沒有時間的，轉帳的界面會過時的。此外，騙子在詐騙時使用了雲會議軟件，小燕在屏幕上的任何操作都在對方的監視下，但她自己卻並沒有意識到。